Эрдоган выразил надежду на новую страницу в отношениях Турции и России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед началом переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным 5 августа в Сочи заявил, что им предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества.

«Верю, что наши переговоры откроют новую страницу в отношениях двух стран. Я отношу сюда вопросы энергетического сотрудничества, вопросы экспорта зерна в Черном море, туризма, региональные вопросы», — сказал он.

В частности, Эрдоган отметил, что главы государств поговорят о проекте строительства первой в Турции АЭС «Аккую».

«Вопрос АЭС «Аккую» является очень важным. Необходимо проводить работы таким образом, чтобы они велись по графику. Надеюсь, что переговоры по этому вопросу будут полезными», — сказал турецкий лидер.

Путин, в свою очередь, сообщил о планах подписать меморандум о развитии торгово-экономических связей двух стран.

«Как и договаривались, надеюсь, нам сегодня удастся подписать соответствующий меморандум о развитии наших торгово-экономических связей с учетом тех договоренностей, которые были достигнуты нашей делегацией при работе в Турции», — сказал он.

Также лидеры намерены обсудить ситуацию в Сирии, расширение торгово-экономических связей и другие вопросы.

Депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз отметил, что встреча Путина и Эрдогана не будет похожа на предыдущие переговоры лидеров.