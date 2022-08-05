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Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате поставок газа в рублях

Турецкий депутат рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана в Сочи

Депутат турецкого парламента Йылмаз: предстоящая встреча Путина и Эрдогана будет не похожа на предыдущие
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи не будет похожа на предыдущие переговоры лидеров. Такое мнение в пятницу, 5 августа, в беседе с «Известиями» выразил депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз.

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По словам политика, на повестке встречи будет продолжающийся конфликт на территории Украины, лидеры обсудят возможные пути решения по его прекращению. Также будут обсуждаться двусторонние отношения, президенты затронут вопросы начиная от энергетической сферы и заканчивая туристической.

Кроме того, Эрдоган обсудит с Путиным возможную военную операцию Турции на севере Сирии, считает Йылмаз. По его мнению, турецкий лидер может обратиться к российскому за помощью в данном конфликте, а Путин может обратиться к Эрдогану за некоторой помощью в посредничестве при принятии решений в конфликте с Украиной.

«На мой взгляд, встреча будет очень важной, не похожей на все предыдущие. <...> Но самое главное, на мой взгляд, это то, что эта встреча откроет некоторые каналы, чтобы сломать политическую изоляцию России», — заключил Йылмаз.

Турецкий политолог Керим Хас, в свою очередь, выразил мнение, что главной темой предстоящих переговоров будет вероятная военная операции Турции в Сирии.

«Для этого нужно получить зеленый или хотя бы желтый свет со стороны России, потому что Россия контролирует воздушное пространство Сирии и поэтому разрешение России, безусловно, обязательно для начала операции. Важно и сохранить в регионе баланс сил», — подчеркнул он.

Как отметил эксперт, Турция также намерена заручиться поддержкой России для решения проблемы с Ираном, который является противником возможной спецоперации Анкары.

Хас добавил, что много, однако, зависит от внутренней обстановки в Турции. По его словам, Эрдоган, проведя спецоперацию, рассчитывает заполучить голоса консерваторов и националистов перед выборами в стране, которые пройдут в следующем году.

Говоря о целях России на переговорах, Хас выразил мнение, что главным вопросом для Москвы являются торгово-экономические отношения, так как после введения западными странами антироссийских санкций Турция фактически стала торгово-экономическим и логистическим хабом для российской внешнеэкономической деятельности.

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«Многие западные компании покидают российский рынок и многие турецкие компании занимают их место на российском рынке. Есть много западных компаний, которые также открыли свои логистические центры в Турции, чтобы продолжать торговлю с Россией, а многие российские компании открыли центры в Турции и продолжают торговлю с Западом <...> В этом году ожидается исторический рекорд в двусторонних экономических отношениях», — выразил мнение Хас.

Кроме того, по словам политолога, Путин и Эрдоган с большой вероятностью обсудят эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе, отношения Еревана и Анкары, а также открытие транспортных коридоров на Кавказе.

Другой важной темой обсуждения может стать газовый вопрос, а именно увеличение газового импорта Турции из России.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии на переговорах. Кроме того, он не исключил, что политики могут обсудить вступление Турции в БРИКС.

Накануне Песков сообщал, что президенты также поговорят о вывозе зерна, обсудят вопросы энергетики и расширения торгово-экономических связей.

19 июля состоялись трехсторонние переговоры Путина, Эрдогана и президента Ирана Эбрахима Раиси, они продлились больше часа. Стороны подтвердили намерение бороться с террористами в Сирии, которые действуют там под разными названиями. Также лидеры пришли к общему заключению относительно того, что сирийский кризис можно решить только ​​​​​​дипломатическим путем.

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