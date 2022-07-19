Путин назвал саммит по Сирии в Тегеране конструктивным и полезным

Саммит по Сирии в Тегеране был конструктивным и полезным. Такое заявление во вторник, 19 июля, сделал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров.

Как подчеркнул российский лидер, в совместном заявлении РФ, Турции и Ирана определено, что сирийский кризис можно решить только дипломатическим путем.

Путин также указал на то, что очередные консультации по Сирии должны состояться до конца года. При этом он напомнил, что сирийцы должны сами обсуждать будущее своей страны, навязывание извне каких-то рецептов или моделей недопустимо.

Как отметил президент РФ, Россия, Турция и Иран готовы далее помогать бесперебойной работе конституционного комитета по Сирии.

Ранее в этот день сообщалось, что в Тегеране завершились трехсторонние переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Эбрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые продлились больше часа.

На саммите стороны пришли к выводу, что США должны покинуть эту страну, отметил Раиси.

Также во вторник президент России пообщался с лидерами Ирана и Турции по отдельности.

Во вторник Владимир Путин прибыл с однодневным визитом в Тегеран, чтобы встретиться с лидерами стран — гарантами сирийского урегулирования. Сообщалось, что в рамках тегеранской поездки Путин также проведет три раунда двусторонних переговоров.

Предыдущая, 17-я международная встреча по Сирии в астанинском формате прошла 21–22 декабря в столице Казахстана.

16-я международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате проходила с 7 по 8 июля 2021 года в Нур-Султане. Тогда Россия, Иран и Турция подчеркнули, что не приемлют незаконный захват и передачу доходов от продажи нефти, принадлежащей Сирии.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территории страны от боевиков.

Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. Первая встреча в астанинском форме по Сирии состоялась в январе 2017 года. Странами — гарантами перемирия в Сирии выступили Россия, Иран и Турция.

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