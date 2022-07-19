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В Тегеране начались переговоры Путина и Эрдогана

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Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов
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В Тегеране во вторник, 19 июля, начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Путин прибыл в Тегеран ранее в этот день. Как ожидается, лидеры России и Турции обсудят вопросы двусторонней повестки, а также ситуацию с вывозом зерна.

После их двухсторонней беседы ожидается уже трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции, где они обсудят сирийскую проблематику.

Ранее во вторник директор Института международных и политических стратегий РУССТРАТ Елена Панина отметила в беседе с «Известиями», что в отличие от США Россия стремится трансформировать Ближний Восток из «пространства хаоса» в «пространство мира».

Эксперт отметила, что с 2017 года, первой встречи глав этих трех стран в Сочи, серьезно изменилось качество отношений между РФ и Ираном. В ситуации, когда обе страны вынуждены отстаивать свой суверенитет и национальные интересы перед лицом давления Запада, государства заметно сблизились, стали лучше понимать друг друга в политической и мировоззренческой плоскости, подчеркнула она.

О том, что Путин встретится с Эрдоганом и президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси, стало известно еще 17 июля.

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