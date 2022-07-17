На следующей неделе Путин встретится с президентами Турции и Ирана

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Тегеран на следующей неделе встретится с главами государств-участников «астанинского формата» по Сирии, в том числе проведет с ними двусторонние встречи. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщил телеканал «Россия-1».

В сообщении говорится о том, что Путин встретится с его коллегами из Турции и Ирана — Реджепом Тайипом Эрдоганом и Сейедом Эбрахимом Раиси.

«Обсуждать планируют сирийское урегулирование, но отдельно пройдут и двусторонние встречи лидеров. Очевидно, что есть масса острейших, крайне важных вопросов для обсуждения», — сказали в телепрограмме «Москва.Кремль.Путин».

12 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ планирует поездку в столицу Ирана — Тегеран 19 июля.

Ранее, 29 июня, на полях Каспийского саммита Путин заявил, что отношения России и Ирана носят действительно глубокий стратегический характер.

В тот же день президент России выступил за углубление партнерских связей с «каспийской пятеркой» (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан), в том числе в сферах политики и безопасности. Путин подчеркнул: залогом процветания региона служит следование конвенции о статусе Каспийского моря.

Президент Ирана Эбрахим Раиси предложил Путину сотрудничество в Каспийском регионе. Речь идет, в частности, о Каспийском море — транспорт, транзит, рыболовство, туризм, подчеркнул Раиси.