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В Кремле подтвердили планы Путина посетить Иран на следующей неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 12 июля, подтвердил, что президент РФ Владимир Путин планирует поездку в столицу Ирана — Тегеран 19 июля.

По его словам, российский лидер примет участие в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также проведет двусторонние встречи.

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«Там состоится встреча глав государств-гарантов астанинского процесса. Это, как известно, процесс по содействию сирийскому урегулированию», — сказал Песков на брифинге.

Ранее в этот день агентство Mehr, сославшись на председателя экономической комиссии иранского парламента, сообщило, что Путин собирается прибыть в Иран на следующей неделе.

В декабре 2021-го состоялась 17-я международная встреча по Сирии в астанинском формате в Нур-Султане (Казахстан).

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территории страны от боевиков.

Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. Первая встреча в астанинском форме по САР состоялась в январе 2017 года. Странами — гарантами перемирия в Сирии выступили Россия, Иран и Турция.

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