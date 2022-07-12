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В Иране анонсировали визит Путина в страну на следующей неделе

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Российский президент Владимир Путин собирается прибыть в Иран на следующей неделе. Об этих планах сообщило агентство Mehr 12 июля, сославшись на председателя экономической комиссии иранского парламента.

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«Российский президент Владимир Путин отправится в Иран на следующей неделе», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

29 июня в рамках Каспийского саммита Путин назвал глубоким характер отношений России и Ирана. Кроме того, он передал наилучшие пожелания духовному лидеру Исламской Республики — господину Хаменеи.

В этот же день президент России выступил за углубление партнерских связей с «каспийской пятеркой» (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан), в том числе в сферах политики и безопасности. Путин подчеркнул: залогом процветания региона служит следование конвенции о статусе Каспийского моря.

Президент Ирана Эбрахим Раиси предложил Путину сотрудничество в Каспийском регионе. Речь идет, в частности, о Каспийском море — транспорт, транзит, рыболовство, туризм, подчеркнул Раиси.

Пятый саммит «каспийской пятерки» прошел в августе 2018 года. На встрече была подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

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