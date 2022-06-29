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Раиси предложил Путину сотрудничество в Каспийском регионе по ряду сфер

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Россия и Иран могли бы сотрудничать по Каспию в области транспорта, транзита, рыболовства и туризма, заявил 29 июня в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях шестого Каспийского саммита в Ашхабаде президент Ирана Эбрахим Раиси.

«Одна из сфер, по которой мы можем сотрудничать, — это, конечно, сфера, касающаяся Каспийского моря. Мы можем сотрудничать на Каспии по транспорту, по транзиту, а также по другим вопросам, касающимся Каспийского моря. Я имею в виду рыболовство, туризм и во всех других, различных направлениях, которые в целом касаются Каспия. Мы по этим вопросам можем прийти к договоренностям и привести их в практическую плоскость. Это как раз поможет и сохранению Каспийского моря, а также и рациональному использованию его ресурсов», — передает слова иранского президента пресс-служба Кремля.

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Раиси также отметил, что все ранее заключенные между странами договоренности реализуются, отслеживаются, и «это очень хороший момент».

Ранее в этот день в ходе выступления на шестом Каспийском саммите президент России заявил о том, что РФ выступает за углубление партнерских связей «каспийской пятерки» (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан), в том числе в сферах политики и безопасности. Путин подчеркнул: залогом процветания региона служит следование конвенции о статусе Каспийского моря.

Ранее в этот день российский лидер прилетел в Ашхабад на шестой Каспийский саммит. На площадке саммита планируется ряд двусторонних встреч: с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Ирана Ибрахимом Раиси.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что российская сторона ожидает принятия лидерами стран-участниц коммюнике о согласованных позициях по развитию сотрудничества в регионе.

Пятый саммит «каспийской пятерки» прошел в августе 2018 года. На встрече была подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

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