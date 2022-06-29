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Путин прилетел в Ашхабад на шестой Каспийский саммит

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Фото: REUTERS/Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin
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Российский лидер Владимир Путин прилетел 29 июня в Ашхабад на шестой Каспийский саммит. Это первая поездка за рубеж президента РФ с начала специальной военной операции по защите Донбасса.

На площадке саммита планируется ряд двусторонних встреч: с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

Кроме того, Путин поздравит с 65-летием экс-президента Туркменистана, спикера верхней палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедовыма.

Помощник главы государства Юрий Ушаков ранее сообщил, что российская сторона ожидает, что по итогам саммита в столице Туркмении лидеры стран-участниц примут коммюнике о согласованных позициях по развитию сотрудничества в регионе.

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В прошлый раз президент России встречался с главой Ирана Хасаном Роухани и Алиевым на саммите «каспийской пятерки» в августе 2018 года. На встрече, в которой также приняли участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов, была подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

30 июня российский лидер встретится в Москве с президентом Индонезии Джоко Видодо. Его страна является в 2022 году председателем в «большой двадцатке» и будет проводить у себя саммит организации.

29 апреля Видодо сообщил, что Путин принял приглашение посетить саммит G20. Также известно, что такое приглашение было сделано и президенту Украины Владимиру Зеленскому, несмотря на то что его страна не входит в G20. Зеленский также ответил на него согласием.

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