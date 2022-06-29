Путин выступил за углубление партнерских связей «каспийской пятерки»

Россия выступает за углубление партнерских связей «каспийской пятерки» (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан), в том числе в сферах политики и безопасности. Об этом в среду, 29 июня, заявил президент РФ Владимир Путин на шестом Каспийском саммите.

«Россия неизменно выступает за углубление партнерских связей «каспийской пятерки»: в политике, в сфере безопасности, в экономике и в природоохранной области, а также по многим аспектам гуманитарной повестки дня», — сказал он.

Путин подчеркнул, что залогом процветания региона служит следование конвенции о статусе Каспийского моря.

Ранее в этот день российский лидер прилетел в Ашхабад на шестой Каспийский саммит. На площадке саммита планируется ряд двусторонних встреч: с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Ирана Ибрахимом Раиси.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что российская сторона ожидает принятия лидерами стран-участниц коммюнике о согласованных позициях по развитию сотрудничества в регионе.

Пятый саммит «каспийской пятерки» прошел в августе 2018 года. На встрече была подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря.