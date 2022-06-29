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Путин назвал глубоким характер отношений России и Ирана

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Фото: ТАСС/POOL/Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин на полях Каспийского саммита провел переговоры с главой Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси, сообщает в среду, 29 июня, пресс-служба Кремля.

«В прошлом году наш товарооборот вырос на 81%, а за первые месяцы текущего года — еще на 31%. Наши отношения носят, действительно, глубокий, стратегический характер. Мы в постоянном контакте по вопросам политического взаимодействия, вопросам безопасности, работаем в таких горячих токах, как Сирия. Нам точно есть о чем поговорить, я очень рад возможности», — сказал российский лидер, приветствуя иранского коллегу.

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Путин также передал наилучшие пожелания духовному лидеру Ирана — господину Хаменеи.

Ранее в ходе выступления на шестом Каспийском саммите президент России заявил о том, что РФ выступает за углубление партнерских связей «каспийской пятерки» (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан), в том числе в сферах политики и безопасности. Путин подчеркнул: залогом процветания региона служит следование конвенции о статусе Каспийского моря.

Ранее в этот день российский лидер прилетел в Ашхабад на шестой Каспийский саммит. На площадке саммита планируется ряд двусторонних встреч: с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Ирана Ибрахимом Раиси.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что российская сторона ожидает принятия лидерами стран-участниц коммюнике о согласованных позициях по развитию сотрудничества в регионе.

Пятый саммит «каспийской пятерки» прошел в августе 2018 года. На встрече была подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

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