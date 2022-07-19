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Директор РУССТРАТа назвал цели визита Путина в Тегеран

Директор РУССТРАТ Панина о встрече в Иране: РФ стремится трансформировать Ближний Восток в «пространство мира»
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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В отличие от США Россия стремится трансформировать Ближний Восток из «пространства хаоса» в «пространство мира». Об этом во вторник, 19 июля, заявила «Известиям» директор Института международных и политических стратегий РУССТРАТ Елена Панина.

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Как отметила эксперт, трехсторонняя встреча лидеров России, Ирана, Турции Владимира Путина, Ибрахима Раиси и Реджепа Таийпа Эрдогана проходит сразу после безрезультатно завершившегося визита президента США Джо Байдена на Ближний Восток.

По ее словам, очевиден резкий контраст между целями Вашингтона и Москвы в регионе. Байден, действуя в логике антироссийской конфронтационной повестки, пытался заставить арабские страны принять невыгодные для них решения в сфере увеличения нефтедобычи, а также продвинуть военные инициативы вроде «арабского НАТО», ведущие к резкому росту напряженности, указала Панина.

«Цели России принципиально иные. Москва предлагает конструктивную повестку в сфере экономического и геополитического сотрудничества, стремится трансформировать Ближний Восток из «пространства хаоса» в «пространство мира», где страны могут взаимовыгодно сотрудничать и стабильно развиваться. От целей производны и результаты: несмотря на старания США, авторитет России стабильно растет», — подчеркнула директор РУССТРАТа.

Эксперт отметила, что с 2017 года, первой встречи глав этих трех стран в Сочи, серьезно изменилось качество отношений между РФ и Ираном. В ситуации, когда обе страны вынуждены отстаивать свой суверенитет и национальные интересы перед лицом давления Запада, государства заметно сблизились, стали лучше понимать друг друга в политической и мировоззренческой плоскости, подчеркнула она.

«Вступление Ирана в БРИКС создаст новые предпосылки для выработки совместной позиции на международной арене, в том числе и по вопросам, находящимся вне рамок региональной повестки. Также у российско-иранских отношений огромный потенциал в сфере экономических связей, который теперь начинает реализовываться в полную силу», — добавила Панина.

Также, по ее словам, важное значение имеет и тот факт, что переговоры проходят с участием Турции, которая всё сильнее дистанцируется от коллективного Запада.

В настоящее время военно-политический провал Соединенных Штатов в Афганистане и дипломатический — в Саудовской Аравии, дают РФ, Турции и Ирану благоприятные возможности для перехвата стратегической инициативы и формулирования предложений в сфере коллективной безопасности на Ближнем Востоке, допустила эксперт.

«Встреча трех лидеров — это, в противовес стремлению США сохранить свою гегемонию, часть проводимой Россией линии на формирование многополярного мира, в рамках которого союз трех государств может стать одним из центром геополитического и экономического влияния», — заключила Панина.

Ранее в этот день Путин на встрече с Раиси заявил, что отношения России и Ирана развиваются хорошими темпами, зафиксированы рекордные цифры товарооборота. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что страны «укрепляют взаимодействие по международной безопасности, вносят существенный вклад в сирийское урегулирование».

19 июля отмечалось, что рамках тегеранской поездки Путин проведет три раунда двусторонних переговоров, а также примет участие в саммите «тройки» стран — участниц астанинского формата.

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