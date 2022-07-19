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Путин указал на хорошие темпы развития отношений между РФ и Ираном

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Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов
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Отношения России и Ирана развиваются хорошими темпами, зафиксированы рекордные цифры товарооборота. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в начале встречи с иранским лидером Ибрахимом Раиси во вторник, 19 июля.

«Наши отношения развиваются хорошими темпами», — заметил российский лидер.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Российская Федерация и Иран «укрепляют взаимодействие по международной безопасности, вносят существенный вклад в сирийское урегулирование».

Путин прибыл в Тегеран на один день.

Днем ранее уполномоченный посол РФ в Тегеране Леван Джагарян сказал, что точек соприкосновения в политике между РФ и Ираном было очень много и до начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Дипломат отметил, что Россия активно сотрудничала с Ираном по многим вопросам. В частности, по ситуации в Сирии и на южном Кавказе, а также по каспийской и афганской проблематикам.

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Кроме того, в понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия передала Ирану проект договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве. По его словам, РФ надеется, что после того, как дополнительные правки с учетом мнения иранской стороны будут внесены и согласованы, можно будет выйти на подписание договора в ближайшее время.

Песков заявлял о планах Путина встретиться с высшим руководителем Ирана Али Хаменеи.

Также 18 июля помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и Иран планируют вывести двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства.

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