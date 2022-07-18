Посол в Тегеране указал на множество точек соприкосновения России и Ирана

Точек соприкосновения в политике между РФ и Ираном было очень много и до начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Об этом сообщил 18 июля корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку уполномоченный посол РФ в Тегеране Леван Джагарян.

Дипломат отметил, что Россия активно сотрудничала с Ираном по многим вопросам. В частности, по ситуации в Сирии и на южном Кавказе, а также по каспийской и афганской проблематикам.

«Мы активно сотрудничаем и на других международных площадках по очень важным международным проблемам. Один из главных аспектов нашего сотрудничества — проблематика прав человека. Здесь мы вместе противодействуем лицемерной двуличной политике Запада», — подчеркнул Джагарян.

Посол также отметил, что подписание всеобъемлющего договора откроет новые возможности для сотрудничества РФ и Ирана.

Ранее в понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия передала Ирану проект договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве. По его словам, РФ надеется, что после того, как дополнительные правки с учетом мнения иранской стороны будут внесены и согласованы, можно будет выйти на подписание договора в ближайшее время, пишет «Интерфакс».

Кроме того, Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Тегеран проведет встречу с высшим руководителем Ирана Али Хаменеи. Глава государства планирует поездку в Тегеран 19 июля.

В этот же день помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и Иран планируют вывести двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства.