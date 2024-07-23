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Следователь рассказал подробности убийства Игоря Талькова

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Фото: Global Look Press/Evguenii Matveev
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Уголовное дело об убийстве звезды прошлых лет Игоря Талькова, которое более трех десятков лет оставалось нерасследованным, дошло до суда спустя 33 года. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга 23 июля начнет рассматривать по существу обвинение против бывшего концертного директора певца Валерия Шляфмана. Суд пройдет в отсутствие обвиняемого, который сбежал от следствия в Израиль. Накануне заседания в СК РФ рассказали «Известиям», кем, как и при каких обстоятельствах был убит Игорь Тальков.

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Руководитель второго следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Антон Брейдо вел дело Талькова после его возобновления в 2018 году и довел его до суда.

По словам Брейдо, первоначально следователи подозревали в убийстве звезды 28-летнего бойфренда певицы Азизы, близкого к криминальным кругам Игоря Малахова. Однако позднее сделали вывод, что Малахов не мог стрелять в Талькова.
По словам следователя, всё случилось из-за «вздорного», как говорили многочисленные свидетели, характера Шляфмана.

«Это был маленький ростом, совсем не спортивный человек, который тем не менее любой конфликт пытался перевести в мордобой. На концерте последним должен был выступать Газманов. Тальков предпоследним, а перед ним была Азиза. Она опоздала на концерт и попросила Малахова договориться с организаторами разрешить ей поменяться местами с Тальковым. Первым об этой рокировке узнал Шляфман, и его очень задело, что вопрос решили без него», — описал ситуацию следователь.

Впоследствии экс-директор сделал всё возможное, чтобы раздуть конфликт и спровоцировал на него Талькова, добавил Антон Брейдо. Тот несколько раз забегал к артисту в гримерку и кричал, что «какой-то браток угрожает им пистолетом». В итоге Тальков схватил свой газовый пистолет, выбежал в коридор и стал стрелять в Малахова. Затем принялся бить его рукоятью пистолета по голове, а Шляфман добивал ногами.

«Малахов попытался вырваться и произвел два предупредительных выстрела в пол. Но Шляфман выдернул у Малахова пистолет и выстрелил в него. Тот успел убрать голову, пуля пробила Талькову руку и рикошетом попала в солнечное сплетение», — рассказал Антон Брейдо.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поверженный в бою: следователь раскрыл новые подробности убийства Талькова

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