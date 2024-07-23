Следователь рассказал подробности убийства Игоря Талькова

Уголовное дело об убийстве звезды прошлых лет Игоря Талькова, которое более трех десятков лет оставалось нерасследованным, дошло до суда спустя 33 года. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга 23 июля начнет рассматривать по существу обвинение против бывшего концертного директора певца Валерия Шляфмана. Суд пройдет в отсутствие обвиняемого, который сбежал от следствия в Израиль. Накануне заседания в СК РФ рассказали «Известиям», кем, как и при каких обстоятельствах был убит Игорь Тальков.

Руководитель второго следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Антон Брейдо вел дело Талькова после его возобновления в 2018 году и довел его до суда.

По словам Брейдо, первоначально следователи подозревали в убийстве звезды 28-летнего бойфренда певицы Азизы, близкого к криминальным кругам Игоря Малахова. Однако позднее сделали вывод, что Малахов не мог стрелять в Талькова.

По словам следователя, всё случилось из-за «вздорного», как говорили многочисленные свидетели, характера Шляфмана.

«Это был маленький ростом, совсем не спортивный человек, который тем не менее любой конфликт пытался перевести в мордобой. На концерте последним должен был выступать Газманов. Тальков предпоследним, а перед ним была Азиза. Она опоздала на концерт и попросила Малахова договориться с организаторами разрешить ей поменяться местами с Тальковым. Первым об этой рокировке узнал Шляфман, и его очень задело, что вопрос решили без него», — описал ситуацию следователь.

Впоследствии экс-директор сделал всё возможное, чтобы раздуть конфликт и спровоцировал на него Талькова, добавил Антон Брейдо. Тот несколько раз забегал к артисту в гримерку и кричал, что «какой-то браток угрожает им пистолетом». В итоге Тальков схватил свой газовый пистолет, выбежал в коридор и стал стрелять в Малахова. Затем принялся бить его рукоятью пистолета по голове, а Шляфман добивал ногами.

«Малахов попытался вырваться и произвел два предупредительных выстрела в пол. Но Шляфман выдернул у Малахова пистолет и выстрелил в него. Тот успел убрать голову, пуля пробила Талькову руку и рикошетом попала в солнечное сплетение», — рассказал Антон Брейдо.

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Поверженный в бою: следователь раскрыл новые подробности убийства Талькова