Поверженный в бою: следователь раскрыл новые подробности убийства Талькова

Уголовное дело об убийстве звезды 80–90-х Игоря Талькова, которое более трех десятков лет оставалось нерасследованным, дошло до суда. 23 июля Петроградский районный суд начнет рассматривать по существу обвинения против Валерия Шляфмана — бывшего концертного директора певца. Суд пройдет в отсутствие подсудимого, который сбежал от следствия в Израиль. Накануне заседания в СК рассказали «Известиям», кем, как и при каких обстоятельствах был убит Игорь Тальков . При этом с версией следствия не вполне согласны представители семьи музыканта. Они считают, что убийство певца было заказным. За громкое преступление обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, отметили юристы.

Кто убил Талькова

В уголовном деле об убийстве легендарного музыканта конца 80-х — начала 90-х годов Игоря Талькова поставлена долгожданная точка. 23 июля спустя 33 года с момента трагедии Петроградский районный суд начнет рассматривать по существу уголовное дело экс-директора Талькова Валерия Шляфмана. Именно его следствие считает виновным в убийстве певца.

Трагедия произошла 6 октября 1991 года в петербургском дворце спорта «Юбилейный». В большом концерте, помимо Талькова, были задействованы другие популярные артисты : Олег Газманов, Игорь Николаев, Наташа Королева, кабаре-дуэт «Академия», Михаил Муромов, Андрей Державин, Азиза.

Валерий Шляфман Фото: соцсети

Долгие годы убийство Талькова было окутано тайной. Одни говорили, что в гибели певца виновата певица Азиза, другие, что артиста убили по политическим мотивам — из-за яркой антисоветской и даже монархистской подоплеки его песен. Однако ни та, ни другая версия следствием не подтвердилась, рассказал «Известиям» руководитель 2-го следственного отдела 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Антон Брейдо.

По его словам, первоначально следователи подозревали в убийстве звезды 28-летнего бойфренда певицы Азизы, ее охранника, директора и кикбоксера, близкого к криминальным кругам, Игоря Малахова. Однако позднее, в том же 1991 году, следователь Валерий Зубарев сделал вывод, что Малахов не мог стрелять в Талькова . Он доказал, что стрелявшим был Валерий Шляфман, который целился в Малахова и непреднамеренно попал в Талькова.

Эту версию подтвердило и новое расследование . Антон Брейдо впервые в подробностях рассказал «Известиям» детали трагедии.

Вздорный характер

По словам следователя, всё случилось из-за вздорного, как говорили многочисленные свидетели, характера Шляфмана.

— Это был маленький ростом, совсем не спортивный человек, который тем не менее любой конфликт пытался перевести в мордобой, — рассказал Антон Брейдо. — Многие конфликтные ситуации он провоцировал сам, всегда лез на рожон, мог ударить человека, например поклонника , за то, что тот пытался прорваться в гримерку к Талькову за автографом. Его неоднократно предупреждали, что от Шляфмана надо избавляться. Время было неспокойное, вокруг криминалитет, и такое поведение было чревато неприятностями. Тальков с этим соглашался, но на момент концерта в Петербурге уволить его еще не успел.

Игорь Тальков и Валерий Шляфман Фото: commons.wikimedia.org

На концерте последним должен был выступать Газманов. Тальков был предпоследним, а перед ним была Азиза, уточнил следователь. Она приехала, когда концерт уже шел, и ей нужно было успеть переодеться. Певица попросила Малахова договориться с организаторами разрешить ей поменяться местами с Тальковым.

— Если бы Азиза лично попросила Талькова, нет сомнений, что он легко бы согласился: у них были хорошие отношения, — добавил Антон Брейдо. — Но так получилось, что первым об этой рокировке узнал Шляфман, и его очень задело, что вопрос решили без него. Он подошел к сидевшему в буфете за столиком Малахову и отозвал в сторону. Все свидетели, с которыми мне удалось поговорить, отзывались о Малахове положительно и даже восторженно. Говорили о нем как об интеллигентном, спокойном человеке, прекрасном музыканте и спортсмене , который наизусть цитировал Библию и которого все любили.

По словам свидетелей, несмотря на свои два метра атлетичного телосложения, Малахов никогда не начинал конфликты первым. Со Шляфманом он тоже говорил крайне спокойно, но в итоге тот побежал в гримерку к Талькову и заявил, что «там какой-то браток наезжает на наших людей».

— Это была откровенная манипуляция, которую Тальков, однако, не распознал и попросил привести Малахова к себе в гримерку, — пояснил следователь. — Тот охотно пошел. Там были три охранника Талькова и вся его группа. Малахов хотел спокойно переговорить, я уверен, что он шел знакомиться с Тальковым, к которому хорошо относился. Но Тальков был так разогрет Шляфманом, что сразу накинулся на Малахова, тот стал отвечать. Тогда Тальков подбегает и наносит Малахову удар ногой в пах. Молниеносно вклиниваются охранники и разнимают потасовку. Малахов спокойно уходит, сопротивления не оказывает.

Игорь Малахов Фото: youtube.com/Михаил Николаев

В коридоре, как указал Антон Брейдо, произошел разговор между Малаховым и охранником. Они сходятся на том, что претензий друг к другу у них нет. Однако Шляфмана это не устроило , он подходит к Малахову и пытается обострить конфликт. Тот в ответ показал пистолет.

— Шляфман опять бежит к Талькову: «Игорь! Он на ребят пушку наставил!» Тальков снова взвинчивается, хватает свой газовый пистолет и бежит в коридор, — добавил следователь.

Пистолет в сливном бачке

Все свидетели видели, как охранник Азизы прячет пистолет. Но тут вылетел Тальков с «газовиком» и начал в него стрелять .

— Чтобы предотвратить ответный выстрел, охранник Талькова прыгнул на Малахова и зафиксировал его руку с пистолетом, пистолет был направлен в пол, — рассказал Антон Брейдо. — Тальков начал бить Малахова по голове рукоятью пистолета. Малахов попытался вырваться и произвел два выстрела — первый ушел в пол, второй попадает в ящики с аппаратурой. Обе эти пули мы нашли, а третью достали из тела Талькова.

Также Шляфман бил лежащего Малахова ногами. У него остались пять рубленых ран на голове, он был на грани потери сознания. Затем Шляфман нагнулся к Малахову и вытащил у него револьвер, в нем был один патрон. После этого охранники его отпустили.

— Он попытался подняться на четвереньки, — продолжил следователь. — В этот момент все трое — Малахов, Шляфман и Тальков — были на одной линии. Шляфман поднял руку и выстрелил в Малахова из его же револьвера. Тот успевает убрать голову. Пуля пробивает Талькову руку и рикошетом попадает в солнечное сплетение. Это было смертельное ранение в сердце. Ошарашенный Шляфман побежал в гримерку и спрятал пистолет в сливной бачок. После этого он кричал, что убийца — Малахов.

Игоря Талькова везут к машине скорой помощи. Кадр из фильма «Не казните моего убийцу... История смертной казни в России» Фото: «Союз-Видео»

Ему поверили, и Малахов, который на тот момент уже скрылся, становится «преступником №1» в стране. Через десять дней он сам приедет в Москву на Петровку, чтобы сдаться следователям.

— По итогам расследования мы ни разу не поймали Малахова на вранье, а Шляфман врал, подговаривал охранников Талькова дать ложные показания , — подчеркнул Антон Брейдо. — Кроме того, экспертиза доказала, что выстрел был произведен не снизу вверх, а наоборот — сверху вниз. Малахов чисто анатомически не мог его произвести. А на правом рукаве рубашки Шляфмана нашли следы выстрела, аналогичные тем, которые были на майке Талькова.

Но у Шляфмана не было мотива на убийство Талькова, поэтому следователи тех лет квалифицировали преступление как убийство по неосторожности . Но квалификация, считает следователь, была занижена необоснованно, потому что стрелял обвиняемый прицельно.

— На убийство Малахова у него был прямой умысел, а на убийство Талькова — косвенный, — пояснил следователь. — Это когда человек понимает, что, стреляя, может ранить или убить кого-то еще. Поэтому в нашей последней квалификации выстрел один, а убийства два.

«Вы мне объявляете войну? Я ее принимаю…»

С версией о непреднамеренном характере убийства Талькова представители его семьи не согласны.

— Мы полагаем, что Шляфман стрелял в Малахова, чтобы убрать его как свидетеля и свалить на него убийство , — рассказала «Известиям» адвокат семьи Талькова Нина Аверина. — Это наша версия, но она, к сожалению, не нашла подтверждения.

Прощание с погибшим певцом и композитором Игорем Тальковым Фото: РИА Новости/Александр Макаров

Не верит в случайный характер убийства и друг семьи Талькова Ирина Красильникова. Она утверждает, что убийство заказное и хорошо спланированное. По ее словам, артисту поступали угрозы.

— И накануне убийства ему звонили, и он отвечал кому-то: «Вы мне объявляете войну? Я ее принимаю», — рассказала она «Известиям». — Для него сцена была не местом для зарабатывания денег — он служил сцене. Игорь погиб в 34 года, написал 250 песен, стихов еще больше.

Нина Аверина напомнила, что почти сразу после убийства певца Шляфман уехал в Израиль, обвинение в убийстве по неосторожности ему предъявили заочно. Однако дело невозможно было направить в суд — согласно тогдашнему законодательству, нельзя было судить лицо, которое находится за пределами РФ. СК направил в Израиль запрос о выдаче Шляфмана, но он остался без ответа. Поэтому обвиняемого объявили в розыск, а дело приостановили.

В 2007 году в УПК были приняты поправки, которые позволили судить заочно лицо , совершившее тяжкое преступление.

— В 2018 году ко мне обратилась Ирина Красильникова, подруга семьи, которая хорошо знала маму Игоря Владимировича, — рассказала адвокат. — Она предоставила мне сохранившиеся копии из уголовного дела, которое вел следователь Валерий Зубарев. В августе мы приехали в Петербург и подали заявление о возобновлении производства и признании Татьяны Тальковой потерпевшей. Ранее потерпевшей была признана мама певца, но она скончалась.

Ходатайство адвоката было удовлетворено, а дело возобновлено. Но начатое расследование шло не очень активно, и лишь после обращения двух представительниц к главе СК РФ Александру Бастрыкину набрало окончательный оборот.

Фото: Global Look Press/Evguenii Matveev

По словам Антона Брейдо, в 2018 году он с коллегами приступил к делу и увидел в нем массу недоработок и противоречий. Из нетяжкого обвинение переквалифицировали на особо тяжкое, это дало возможность судить сбежавшего в Израиль Шляфмана заочно. Сейчас ему вменяют умышленное убийство и покушение на убийство.

— Мы долго разбирались с квалификацией, и нужно было найти свидетелей, которые за эти годы разъехались по стране, — сказал следователь. — Кто-то умер, другие поменяли данные. И лишь в 2021 году мы нашли всех и поняли, что можем провести полное расследование.

По делу допросили более 150 свидетелей. В январе 2022 года суд заочно арестовал Шляфмана . Он по сей день живет в Израиле, отметил следователь.

Без срока давности

Певец Михаил Муромов рассказал «Известиям», что не будет присутствовать на суде. По его мнению, Шляфман к убийству Талькова не причастен.

— Стрелял Малахов, я это точно знаю, — заявил он ранее в интервью «Известиям».

Певец Андрей Державин, который вместе с Муромовым вез тело убитого музыканта в Москву из Ленинграда, услышав фамилию Тальков, бросил трубку. Не появится на суде и Наташа Королева. Как рассказала директор артистки Марина Наринская, певица сейчас в отпуске за границей и без связи.

— У преступлений, подобных убийству Талькова, не может быть срока давности , — прокомментировал суд по делу Игоря Талькова продюсер Илья Бачурин. — Нельзя такие дела заметать под ковер, виновный должен понести наказание.

По словам Бачурина, «в шоу-бизнесе все знали, что стрелял Шляфман».

— И когда его не осудили, люди смотрели и думали, как странно работает правосудие. И вот наконец справедливость восторжествует, я надеюсь, — сказал он.

Фото: ТАСС/Замир Усманов

До 2016 года Игорь Малахов жил в Клину и никуда не сбежал , напомнила Ирина Красильникова.

— У него были семья и дети. Долгие годы он слушал о себе клевету. В результате спился, потому что его затравили , — сказала она.

За обвинение в убийстве и покушении на убийство Валерию Шляфману сулит серьезный срок — от 6 до 15 лет , пояснил «Известиям» управляющий партнер Criminal Defense Firm Алексей Новиков.

— Осмелюсь предположить, что личность потерпевшего в данном уголовном деле будет иметь не последнее значение, — отмечает он. — Более того, на данный момент объявлено, что дело взято на личный контроль председателем СКР.