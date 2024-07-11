Расплата по рынку: суд вынес приговор убийцам вдовы члена Ореховской ОПГ
Мосгорсуд 11 июля огласил приговор причастным к убийству акционера Москворецкого рынка Ирины Зироян. Заказчик — Эдуард Гареев — получил 15 лет колонии, а непосредственный исполнитель Тигран Варданян — 12 лет. Преступление произошло еще в 2012 году, но исполнителя задержали только спустя девять лет с помощью молекулярной экспертизы. Через киллера следствие вышло на заказчика, который хотел завладеть активами женщины. Ирина Зироян была вдовой застреленного в 2003 году бизнесмена Геворга Зирояна, руководившего, как уверяют источники «Известий», «армянским крылом Ореховской ОПГ». Подробности расследования — в материале «Известий».
Опасное наследство
Московский городской суд 11 июля приговорил к 15 годам колонии строгого режима 63-летнего Эдуарда Гареева — за организацию убийства акционера Москворецкого рынка Ирины Зироян в 2012 году. Непосредственный исполнитель преступления Тигран Варданян получил 12 лет.
Москворецкий рынок — популярное у москвичей место, расположенное в густонаселенном спальном районе на Симферопольском бульваре. После приватизации в 90-х годах, контроль над ним получил Геворг Зироян. Он был известен в криминальных кругах под кличкой Обезьяна, дружил с лидером Ореховской преступной группировки Сергеем Тимофеевым (Сильвестр), рассказал «Известиям» осведомленный источник. По словам собеседника издания, Зироян руководил «армянским крылом» ОПГ.
По данным следствия, Геворг Зироян распределял часть прибыли от бизнеса среди своего окружения. В него входил и Эдуард Гареев, ранее носивший фамилию Саркисян. В 2003 году Зирояна убили.
— После смерти мужа, активы Москворецкого рынка перешли к его супруге, Ирине Зироян, — рассказал «Известиям» следователь ГСУ СК по Москве, подполковник юстиции Артур Агаджанян. — Она перестроила концепцию бизнеса, начала официально сдавать торговые площади в аренду, и вопреки предыдущим договоренностям супруга, перестала передавать доходы от ведения бизнеса его окружению. По результатам переговоров у Саркисяна не получилось достигнуть договоренности с женщиной о получении прибыли, и у него возникли неприязненные отношения с ней.
Ирину Зироян убили в марте 2012 года на Варшавском шоссе, когда она выходила из кафе. Женщину сопровождал телохранитель, так как ранее на нее уже совершалось покушение. В 2005 году киллер пытался убить Ирину Зироян в собственном офисе, но покушение не удалось — женщина укрылась от автоматной очереди в подсобном помещении. Жертвой тогда стал сын предпринимательницы от первого брака 25-летний Исмаил Векилов.
По словам следователя, Гареев организовал группу для устранения предпринимательницы и в марте 2012 года назначил с ней встречу в ресторане «Тануки» на Варшавском шоссе. Чтобы выманить жертву, Гареев привлек к подготовке преступления некоего Арутюняна, который поддерживал с Зироян доверительные отношения.
Сотрудники правоохранительных органов работают на месте убийства Ирины Зироян у ресторана «Тануки» на Варшавском шоссе
В день убийства женщина провела с ним переговоры, а после того как вышла из ресторана, киллер Тигран Варданян расстрелял ее из пистолета ТТ и произвел контрольный выстрел в голову. Затем он начал стрелять в охранника. От полученных ранений женщина скончалась на месте, а телохранитель позже умер в больнице.
ДНК убийцы
После убийства Варданян и его соучастники скрылись с места преступления и избавились от пистолета. Сотрудники правоохранительных органов опросили свидетелей, которые рассказали, что убийца был в кепке. Ее оперативники обнаружили неподалеку от места преступления и провели молекулярно-генетическую экспертизу.
Но в 2012 году выявленный ДНК отсутствовал в базах данных правоохранительных органов, рассказал «Известиям» руководитель управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК Максим Денисов.
— Значительно позже Варданян в Москве убил свою сожительницу, — сказал он. — В ходе расследования этого убийства была проведена экспертиза и выявлена ДНК, совпавшая с генетическим материалом на кепке с места убийства Зироян в 2012 году. С учетом криминального прошлого и биографии, нас очень заинтересовала личность Варданяна.
Предполагаемого убийцу арестовали в 2021 году. В ходе расследования он подтвердил свою причастность к убийству Ирины Зироян, назвал мотивы и сдал заказчика преступления — Гареева.
Технологии следствия
Новые технологии следствия и создание баз данных ДНК стали серьезным подспорьем для раскрытия преступлений прошлых лет, рассказал «Известиям» криминалист, бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.
— Если на предмете, оставленном злоумышленником на месте преступления, не будет отпечатков пальцев, то с него берется образец ДНК и вносится в базу данных, — сказал он. — При задержании подозреваемого у него также берут анализ и сверяют с имеющейся информацией. Преступник может быть задержан совершенно за иное незаконное деяние, но база данных поможет установить его причастность к другим преступлениям.
Эксперт отметил, что сотрудники правоохранительных органов начали активно пользоваться базой ДНК для выявления преступлений прошлых лет в последние 6-7 лет.
Совершенствование методов расследования стало результатом усложнения схем, которые используют преступники для ухода от ответственности, считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.
— Новые виды экспертиз обусловлены изменением способов совершения преступления, увеличением мобильности преступности, расширением средств коммуникации, — рассказал «Известиям» эксперт.
Это, по его словам, позволяет раскрывать в том числе преступления прошлых лет, расследование которых было приостановлено.