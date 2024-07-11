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Расплата по рынку: суд вынес приговор убийцам вдовы члена Ореховской ОПГ

Погибшая Ирина Зироян не хотела делить доходы с бывшими «бизнес-партнерами» мужа
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Мосгорсуд 11 июля огласил приговор причастным к убийству акционера Москворецкого рынка Ирины Зироян. Заказчик — Эдуард Гареев — получил 15 лет колонии, а непосредственный исполнитель Тигран Варданян — 12 лет. Преступление произошло еще в 2012 году, но исполнителя задержали только спустя девять лет с помощью молекулярной экспертизы. Через киллера следствие вышло на заказчика, который хотел завладеть активами женщины. Ирина Зироян была вдовой застреленного в 2003 году бизнесмена Геворга Зирояна, руководившего, как уверяют источники «Известий», «армянским крылом Ореховской ОПГ». Подробности расследования — в материале «Известий».

Опасное наследство

Московский городской суд 11 июля приговорил к 15 годам колонии строгого режима 63-летнего Эдуарда Гареева — за организацию убийства акционера Москворецкого рынка Ирины Зироян в 2012 году. Непосредственный исполнитель преступления Тигран Варданян получил 12 лет.

Москворецкий рынок — популярное у москвичей место, расположенное в густонаселенном спальном районе на Симферопольском бульваре. После приватизации в 90-х годах, контроль над ним получил Геворг Зироян. Он был известен в криминальных кругах под кличкой Обезьяна, дружил с лидером Ореховской преступной группировки Сергеем Тимофеевым (Сильвестр), рассказал «Известиям» осведомленный источник. По словам собеседника издания, Зироян руководил «армянским крылом» ОПГ.

Рынок
Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

По данным следствия, Геворг Зироян распределял часть прибыли от бизнеса среди своего окружения. В него входил и Эдуард Гареев, ранее носивший фамилию Саркисян. В 2003 году Зирояна убили.

— После смерти мужа, активы Москворецкого рынка перешли к его супруге, Ирине Зироян, — рассказал «Известиям» следователь ГСУ СК по Москве, подполковник юстиции Артур Агаджанян. — Она перестроила концепцию бизнеса, начала официально сдавать торговые площади в аренду, и вопреки предыдущим договоренностям супруга, перестала передавать доходы от ведения бизнеса его окружению. По результатам переговоров у Саркисяна не получилось достигнуть договоренности с женщиной о получении прибыли, и у него возникли неприязненные отношения с ней.

Ирину Зироян убили в марте 2012 года на Варшавском шоссе, когда она выходила из кафе. Женщину сопровождал телохранитель, так как ранее на нее уже совершалось покушение. В 2005 году киллер пытался убить Ирину Зироян в собственном офисе, но покушение не удалось — женщина укрылась от автоматной очереди в подсобном помещении. Жертвой тогда стал сын предпринимательницы от первого брака 25-летний Исмаил Векилов.

По словам следователя, Гареев организовал группу для устранения предпринимательницы и в марте 2012 года назначил с ней встречу в ресторане «Тануки» на Варшавском шоссе. Чтобы выманить жертву, Гареев привлек к подготовке преступления некоего Арутюняна, который поддерживал с Зироян доверительные отношения.

Полиция

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте убийства Ирины Зироян у ресторана «Тануки» на Варшавском шоссе

Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

В день убийства женщина провела с ним переговоры, а после того как вышла из ресторана, киллер Тигран Варданян расстрелял ее из пистолета ТТ и произвел контрольный выстрел в голову. Затем он начал стрелять в охранника. От полученных ранений женщина скончалась на месте, а телохранитель позже умер в больнице.

ДНК убийцы

После убийства Варданян и его соучастники скрылись с места преступления и избавились от пистолета. Сотрудники правоохранительных органов опросили свидетелей, которые рассказали, что убийца был в кепке. Ее оперативники обнаружили неподалеку от места преступления и провели молекулярно-генетическую экспертизу.

Но в 2012 году выявленный ДНК отсутствовал в базах данных правоохранительных органов, рассказал «Известиям» руководитель управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК Максим Денисов.

Суд
Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Значительно позже Варданян в Москве убил свою сожительницу, — сказал он. — В ходе расследования этого убийства была проведена экспертиза и выявлена ДНК, совпавшая с генетическим материалом на кепке с места убийства Зироян в 2012 году. С учетом криминального прошлого и биографии, нас очень заинтересовала личность Варданяна.

Предполагаемого убийцу арестовали в 2021 году. В ходе расследования он подтвердил свою причастность к убийству Ирины Зироян, назвал мотивы и сдал заказчика преступления — Гареева.

Технологии следствия

Новые технологии следствия и создание баз данных ДНК стали серьезным подспорьем для раскрытия преступлений прошлых лет, рассказал «Известиям» криминалист, бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.

— Если на предмете, оставленном злоумышленником на месте преступления, не будет отпечатков пальцев, то с него берется образец ДНК и вносится в базу данных, — сказал он. — При задержании подозреваемого у него также берут анализ и сверяют с имеющейся информацией. Преступник может быть задержан совершенно за иное незаконное деяние, но база данных поможет установить его причастность к другим преступлениям.

Эксперт отметил, что сотрудники правоохранительных органов начали активно пользоваться базой ДНК для выявления преступлений прошлых лет в последние 6-7 лет.

ДНК
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Совершенствование методов расследования стало результатом усложнения схем, которые используют преступники для ухода от ответственности, считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

— Новые виды экспертиз обусловлены изменением способов совершения преступления, увеличением мобильности преступности, расширением средств коммуникации, — рассказал «Известиям» эксперт.

Это, по его словам, позволяет раскрывать в том числе преступления прошлых лет, расследование которых было приостановлено.

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