СМИ сообщили о гибели российского блогера МотоТани в ДТП в Турции
Российский блогер Татьяна Озолина, известная под псевдонимом МотоТаня, погибла в результате ДТП в Турции. Об этом 22 июля сообщает издание KaryaHaber.
По информации СМИ, авария произошла в результате столкновения мотоциклов Татьяны и турецкого мотоблогера Онура Обута на трассе Милас-Секе на юго-западе страны.
«В результате столкновения Онур Обут получил серьезные ранения и был доставлен в государственную больницу Миласа. Татьяна Озолина скончалась на месте», — говорится в сообщении.
Официальной информации о случившемся пока нет.
МотоТаня снимала видео по байк-теме. Ее аудитория насчитывала 5 млн подписчиков в соцсети TikTok, а также 2 млн подписчиков — на YouTube.
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