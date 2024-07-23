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СМИ сообщили о гибели российского блогера МотоТани в ДТП в Турции

KaryaHaber: российский блогер МотоТаня погибла в ДТП в Турции
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Фото: vk.com/mototanya
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Российский блогер Татьяна Озолина, известная под псевдонимом МотоТаня, погибла в результате ДТП в Турции. Об этом 22 июля сообщает издание KaryaHaber.

По информации СМИ, авария произошла в результате столкновения мотоциклов Татьяны и турецкого мотоблогера Онура Обута на трассе Милас-Секе на юго-западе страны.

«В результате столкновения Онур Обут получил серьезные ранения и был доставлен в государственную больницу Миласа. Татьяна Озолина скончалась на месте», — говорится в сообщении.

Официальной информации о случившемся пока нет.

МотоТаня снимала видео по байк-теме. Ее аудитория насчитывала 5 млн подписчиков в соцсети TikTok, а также 2 млн подписчиков — на YouTube.

В августе прошлого года российский блогер Илья Бондарев, его жена и знакомые попали в ДТП в Мексике, в результате чего получили тяжелые травмы. Их подруга рассказала в социальных сетях, что в автомобиль ее друзей врезалась груженая фура, у которой отказали тормоза.

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