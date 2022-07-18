В России заявили о планах вывести отношения с Ираном на новый уровень

Россия и Иран планируют вывести двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства. Об этом 18 июля заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Иран — важный партнер России, отношения носят дружественный характер, имеют многовековую историю, развиваются весьма эффективно по самому широкому кругу направлений. Имеются у обеих сторон планы вывести двустороннее сотрудничества на новый уровень — уровень стратегического партнерства. На этот счет готовится новый межгосударственный договор», — сказал он на брифинге.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Тегеран проведет встречу с высшим руководителем Ирана Али Хаменеи.

Также Песков отметил, что санкции — это цена, которую Россия и Иран платят за свой суверенитет.

По его словам, со временем две страны, вероятно, откажутся от измерения объема торгово-экономических отношений в долларах США.