Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол заявил о принятии Россией мер в случае размещения баз НАТО в Финляндии
Мир
Захарова ответила на слова Трасс о готовности «осадить» Лаврова
Мир
Силы ДНР взяли Авдеевку в полукольцо
Мир
В ФРГ допустили сокращение поставок по «Северному потоку»
Мир
Песков назвал санкции платой РФ и Ирана за суверенитет
Мир
В Донбассе была уничтожена первая польская самоходная гаубица Krab
Мир
В офисе Зеленского опровергли увольнение генпрокурора и главы СБУ
Мир
Шойгу дал указание группировке «Восток» приоритетно поражать дальнобойное оружие ВСУ
Мир
Песков оценил возможность двусторонней встречи Трасс и Путина
Экономика
H&M объявила об уходе из России
Мир
В ЛНР завершили формирование администраций во всех городах

Песков анонсировал отказ от доллара в сотрудничестве между РФ и Ираном

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Со временем Россия отойдет от практики применения доллара в сотрудничестве с Ираном. Об этом 18 июля заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Море не волнуется: Путин призвал прикаспийские страны к кооперации
Зачем глава РФ прилетел в Туркменистан и как его встретила столица одного из самых закрытых государств мира

«В прошлом году объем торгово-экономических отношений между двумя странам чуть-чуть превысил 4 млрд долларов США, хотя, может быть, и неправильно считать их в долларах США, и со временем, наверное, мы отойдем от этой практики по мере того, как мы будем развивать наше взаимодействие в банковской финансовой сфере», — сказал он в интервью Гостелерадио Ирана, которое было показано в эфире канала «Россия 24»

Он также подчеркнул, что Иран является партнером РФ.

«Иран — это наш друг и партнер. И действительно, мы очень дорожим нашими отношениями и придаем им большое значение. Отрадно, что президенты двух стран находятся в процессе постоянного общения», — добавил Песков.

Кроме того, по словам Пескова, санкции — цена, которую и Россия и Иран платят за свой суверенитет. Представитель Кремля выразил мнение, что у стран есть возможность выстроить сотрудничество, чтобы минимизировать последствия рестрикций. Он напомнил, что Иран не первое десятилетие находится под санкциями, и отметил, что страна хорошо адаптировалась к тому, чтобы развиваться и повышать благосостояние своего народа.

«И вот я думаю, что у нас есть возможность выстроить двустороннее сотрудничество, которое позволит нам минимизировать ущерб от этих двусторонних санкций», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 29 июня назвал глубоким характер отношений России и Ирана. Он отметил, что в 2021 году товарооборот между странами вырос на 81%, а за первые месяцы текущего года — еще на 31%. Глава государства отметил, что РФ находится в постоянном контакте с иранской стороной по вопросам политического взаимодействия, безопасности.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022