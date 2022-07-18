Песков анонсировал отказ от доллара в сотрудничестве между РФ и Ираном

Со временем Россия отойдет от практики применения доллара в сотрудничестве с Ираном. Об этом 18 июля заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В прошлом году объем торгово-экономических отношений между двумя странам чуть-чуть превысил 4 млрд долларов США, хотя, может быть, и неправильно считать их в долларах США, и со временем, наверное, мы отойдем от этой практики по мере того, как мы будем развивать наше взаимодействие в банковской финансовой сфере», — сказал он в интервью Гостелерадио Ирана, которое было показано в эфире канала «Россия 24»

Он также подчеркнул, что Иран является партнером РФ.

«Иран — это наш друг и партнер. И действительно, мы очень дорожим нашими отношениями и придаем им большое значение. Отрадно, что президенты двух стран находятся в процессе постоянного общения», — добавил Песков.

Кроме того, по словам Пескова, санкции — цена, которую и Россия и Иран платят за свой суверенитет. Представитель Кремля выразил мнение, что у стран есть возможность выстроить сотрудничество, чтобы минимизировать последствия рестрикций. Он напомнил, что Иран не первое десятилетие находится под санкциями, и отметил, что страна хорошо адаптировалась к тому, чтобы развиваться и повышать благосостояние своего народа.

«И вот я думаю, что у нас есть возможность выстроить двустороннее сотрудничество, которое позволит нам минимизировать ущерб от этих двусторонних санкций», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 29 июня назвал глубоким характер отношений России и Ирана. Он отметил, что в 2021 году товарооборот между странами вырос на 81%, а за первые месяцы текущего года — еще на 31%. Глава государства отметил, что РФ находится в постоянном контакте с иранской стороной по вопросам политического взаимодействия, безопасности.