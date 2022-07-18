Песков назвал санкции платой РФ и Ирана за суверенитет

Санкции — цена, которую Россия и Иран платят за свой суверенитет. Об этом 18 июля заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, против страны со времен СССР в различных областях вводились разные ограничения, «общее количество которых измеряется тысячами».

«Но, наверное, это та цена, которую и наша страна, и Иран платят за свою независимость и за свой суверенитет», — сказал он в интервью Гостелерадио Ирана, фрагмент которого показал телеканал «Россия 24».

Ранее, 16 июля, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в своем блоге, что странам Европы придется подождать, пока эффект от антироссийских санкций станет более заметным. По его мнению, рестрикции в отношении РФ пока не слишком заметны, но они могут оказаться эффективными в долгосрочной перспективе.

Кроме того, он уточнил, что ведется работа над новым пакетом санкций Евросоюза и напомнил, что рестрикции уже сейчас нацелены почти на 1200 физических лиц и около 100 организаций в РФ и значительное количество секторов российской экономики.

Совет Евросоюза 3 июня принял шестой пакет санкций против РФ. 14 июля послы государств возобновили работу по согласованию седьмого пакета рестрикций.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Президент России Владимир Путин 13 апреля отметил, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с РФ, а также от части российских энергоресурсов ударил по Европе и США: везде растут цены, инфляция зашкаливает.

США и страны Евросоюза вводили в отношении Ирана в разное время экономический санкции. Первые рестрикции были введены Соединенными Штатами после Исламской революции (1978–1979).