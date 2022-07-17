Боррель признал нескорый эффект антироссийских санкций Евросоюза

Странам Европы подождать, пока эффект от антироссийских санкций станет более заметным. Об этом в своем блоге написал 16 июля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он отметил, что рестрикции в отношении РФ пока не слишком заметны, но они могут оказаться эффективными в долгосрочной перспективе.

«Санкции требуют стратегического терпения, поскольку для достижения желаемого эффекта может потребоваться много времени», — говорится в публикации.

Глава европейской дипломатии написал, что сейчас ведется работа над приведением нового пакета санкций ЕС в соответствие с ограничительными мерами союзников и партнеров по G7. Кроме того, напомнил Боррель, рестрикции уже сейчас нацелены на почти 1200 физических лиц и почти 100 организаций в России, а также на значительное количество секторов российской экономики.

Кроме того, политик подчеркивает факт, что более 40 других стран, в том числе традиционно нейтральных, также приняли их или приняли аналогичные меры, а это повышает эффективность.

При этом, весь июнь сообщалось, что страны ЕС не могут добиться единогласия в вопросах антироссийских санкций.

Отмечается в тексте также и то, что из-за роста цен на энергоносители, люди в Европе и других странах задаются вопросом, работают ли эти санкции и не слишком ли велики «побочные эффекты».

Одна из основных принятых санкций, по заявлению Борреля, — прекратить к концу этого года закупать 90% нефти ЕС у России, лишив Москву соответствующих доходов. Однако, аналитики и политики разных стран уже не раз говорили, что последствия такого шага могут стать «катастрофичными» для экономики и населения стран Европы.

Кроме того, подмечает Боррель, и это, пожалуй, самое главное, постепенное нефтяное эмбарго и сокращение импорта газа освобождает Европу от энергетической зависимости от России. Мы обсуждали этот вопрос на уровне ЕС в течение многих лет, но сейчас мы его реализуем.

В свою очередь в РФ уверены в том, что диверсификация поставок нефти и газа никак не отразится на прибыли Кремля, а наоборот, еще больнее «ударит» по странам, которые вводят ограничения.

Глава европейской дипломатии предположил, что президент РФ Владимир Путин полагал, что ЕС никогда не введет серьезные санкции против России, «потому что она слишком зависит от энергии», отмечая, что это один из самых важных его промахов.

При этом, даже венгерский премьер считает, что в ближайшие месяцы ЕС ждет экономический спад из-за обратного эффекта антироссийских санкций. Санкционную политику Евросоюза по отношению к России Орбан назвал «выстрелом в легкие Европы», которая уже «начала задыхаться».

«Конечно, эта стремительная детоксикация от российской энергетики сопряжена со значительными затратами для ряда стран и отраслей, с которыми нам придется столкнуться. Однако это цена защиты наших демократий и международного права», — написал Боррель, призывая справиться с последствиями, укрепляя «внутреннюю солидарность».

Однако днем ранее в ФРГ уже напомнили об усилении кризиса из-за эгоизма отдельных стран ЕС во времена пандемии коронавируса и выразили надежду, что в этот раз схожей ситуации удастся избежать.

Еще в апреле президент России отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает.