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Австрия и Венгрия не готовы обсуждать наложение санкций на поставки газа из РФ

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Власти Венгрии и Австрии не готовы обсуждать введение санкций в отношении поставок природного газа из РФ. Об этом 14 июня рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе пресс-конференции с главой австрийского МИДа Александером Шалленбергом.

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«В том, что касается зависимости от российского газа, мы в одной лодке. Александер [Шалленберг] вчера в Будапеште верно отметил, что это не наше желание, это факт, определенный инфраструктурой и географией. Это надо учитывать и ставить на первое место национальные интересы, чтобы обеспечить поставки газа для наших стран. В Венгрии мы ясно дали понять, что даже не готовы обсуждать какие-либо санкции против поставок газа. Мы дали понять, что не будеv поддерживать санкционный список, который включит в себя «Газпром» или «Газпромбанк», — подчеркнул Сийярто.

Накануне, 13 июля, Сийярто выступил с аналогичным заявлением, в котором сказал, что Будапешт не поддержит эмбарго на газ из России и не поддержит новый пакет санкций Евросоюза, если в него будут включены ограничения против «Газпрома» или «Газпромбанка».

11 июля агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз планирует предложить новый пакет санкций против России уже в ближайшие недели. По информации агентства, некоторые государства – члены ЕС настаивают на расширении таких санкций против РФ, чтобы ударить по газу.

5 июля Сийярто заявил, что Венгрия физически не может отказаться от использования российских энергоносителей, заменив их поставками топлива из других стран.

2 июня министр говорил, что Венгрия «прагматично подходит к вопросам поставок энергоносителей». Он отметил, что 85% потребляемого в стране газа является российским. Венгрия не станет заниматься поисками альтернативных поставок топлива, пока не будет расширена пропускная способность трубопровода TANAP.

До этого, 24 июня, советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Евросоюз должен прекратить вводить санкции против России в связи с проведением спецоперации. Он пояснил, что Россия выживает, несмотря на санкции, а ЕС вредит самому себе.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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