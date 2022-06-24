В Венгрии призвали ЕС отказаться от новых санкций против России

Евросоюз должен прекратить вводить санкции против России в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Такое мнение в пятницу, 24 июня, выразил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан в беседе с Reuters.

По его словам, необходимо начать настаивать на прекращении огня и начале переговоров.

Политик предрек Европе проигрыш из-за экономических проблем. Он пояснил, что Россия выживает, несмотря на санкции, а ЕС вредит самому себе.

«Мы сейчас наблюдаем, что чем больше санкций мы вводим, тем в худшей форме мы находимся. Так что пришло время подумать о переговорах, прекращении огня и мирной дипломатии. Таково наше решение», — сказал Орбан.

Ранее, 22 июня, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что санкционные меры в отношении России обернулись бумерангом, который вредит всем сторонам конфликта и заставляет страдать мировую общественность. Он уточнил, что происходит политизация и инструментализация мировой экономики, а также превращение ее в оружие.

До этого, 20 июня, и.о. главы МИД Эстонии Андрес Сутть сообщил, что главы министерств иностранных дел Евросоюза на встрече в Люксембурге обсудят седьмой пакет антироссийских санкций. По его словам, новый пакет ограничительных мер затронет энергетику.

2 июня западными странами был согласован шестой пакет санкций против России. Запрет введен на морские поставки нефти, но исключает экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз (ЕС) начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций. Кроме того, через восемь месяцев после этого начнет действовать и запрет на закупки нефтепродуктов из РФ.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.

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