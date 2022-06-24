Реклама
Прямой эфир
Экономика
Магазины duty free откроются для вылетающих в ЕАЭС к августу
Экономика
Всё больше банков перестают открывать счета в валюте
Мир
Белый дом опроверг введение запрета на экспорт топлива из США
Наука
Ученые нашли способ сделать взгляд робота осмысленным
Мир
В ФРГ заявили об отказе от «зеленой» экономики из-за газового дефицита
Мир
Пентагон раскрыл детали нового пакета военной помощи Украине
Общество
В Роспотребнадзоре заверили в достаточном количестве вакцин от чумы
Мир
США объявят о пакете военной помощи Украине на $500 млн
Мир
Верховный суд Чехии отказал в выдаче Украине россиянина Франчетти
Общество
Прощание с Пьером Нарциссом пройдет 25 июня в траурном зале ЦКБ № 1
Мир
В Канаде рассматривают поправки для конфискации российских активов

В Венгрии призвали ЕС отказаться от новых санкций против России

Советник премьера Венгрии Орбан заявил, что ЕС следует отказаться от новых санкций и начать переговоры с РФ
0
Фото: unsplash/Ervin Lukacs
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз должен прекратить вводить санкции против России в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Такое мнение в пятницу, 24 июня, выразил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан в беседе с Reuters.

«Пока РФ считают противником, о каком сотрудничестве может идти речь»
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов — о взаимоотношениях с Брюсселем, новом пакете санкций и потенциальном вступлении Украины в Евросоюз

По его словам, необходимо начать настаивать на прекращении огня и начале переговоров.

Политик предрек Европе проигрыш из-за экономических проблем. Он пояснил, что Россия выживает, несмотря на санкции, а ЕС вредит самому себе.

«Мы сейчас наблюдаем, что чем больше санкций мы вводим, тем в худшей форме мы находимся. Так что пришло время подумать о переговорах, прекращении огня и мирной дипломатии. Таково наше решение», — сказал Орбан.

Ранее, 22 июня, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что санкционные меры в отношении России обернулись бумерангом, который вредит всем сторонам конфликта и заставляет страдать мировую общественность. Он уточнил, что происходит политизация и инструментализация мировой экономики, а также превращение ее в оружие.

До этого, 20 июня, и.о. главы МИД Эстонии Андрес Сутть сообщил, что главы министерств иностранных дел Евросоюза на встрече в Люксембурге обсудят седьмой пакет антироссийских санкций. По его словам, новый пакет ограничительных мер затронет энергетику.

2 июня западными странами был согласован шестой пакет санкций против России. Запрет введен на морские поставки нефти, но исключает экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз (ЕС) начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций. Кроме того, через восемь месяцев после этого начнет действовать и запрет на закупки нефтепродуктов из РФ.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022