МИД Эстонии заявил о планах ЕС обсудить седьмой пакет антироссийских санкций

Главы министерств иностранных дел Евросоюза на встрече в Люксембурге 20 июня обсудят седьмой пакет антироссийских санкций. Об этом перед началом встречи заявил и.о. главы МИД Эстонии Андрес Сутть.

По его словам, новый пакет ограничительных мер затронет энергетику.

«Мы должны продолжать наращивать последствия для России и поддержку Украины через гуманитарную и военную помощь. Чтобы это делать, мы, конечно, должны работать над седьмым пакетом санкций, который также должен включать энергетику, что благоприятно скажется на диверсификации источников ископаемого топлива», — приводит его слова «РИА Новости».

Других подробностей Сутть не привел.

2 июня западными странами был согласован шестой пакет санкций против России. Запрет введен на морские поставки нефти, но исключает экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз (ЕС) начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций. Кроме того, через восемь месяцев после этого начнет действовать и запрет на закупки нефтепродуктов из РФ.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Так, 12 мая президент России Владимир Путин указывал на то, что авторы антироссийских мер руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала санкционную политику Запада как «суицидальную».

Западные страны начали вводить санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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