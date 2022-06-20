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МИД Эстонии заявил о планах ЕС обсудить седьмой пакет антироссийских санкций

МИД Эстонии: главы МИД стран ЕС 20 июня обсудят седьмой пакет антироссийских санкций
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Фото: TASS/EPA
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Главы министерств иностранных дел Евросоюза на встрече в Люксембурге 20 июня обсудят седьмой пакет антироссийских санкций. Об этом перед началом встречи заявил и.о. главы МИД Эстонии Андрес Сутть.

По его словам, новый пакет ограничительных мер затронет энергетику.

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«Мы должны продолжать наращивать последствия для России и поддержку Украины через гуманитарную и военную помощь. Чтобы это делать, мы, конечно, должны работать над седьмым пакетом санкций, который также должен включать энергетику, что благоприятно скажется на диверсификации источников ископаемого топлива», — приводит его слова «РИА Новости».

Других подробностей Сутть не привел.

2 июня западными странами был согласован шестой пакет санкций против России. Запрет введен на морские поставки нефти, но исключает экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз (ЕС) начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций. Кроме того, через восемь месяцев после этого начнет действовать и запрет на закупки нефтепродуктов из РФ.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Так, 12 мая президент России Владимир Путин указывал на то, что авторы антироссийских мер руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала санкционную политику Запада как «суицидальную».

Западные страны начали вводить санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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