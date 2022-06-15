Захарова назвала суицидальной санкционную политику Запада

Россия не намерена доказывать всю «суицидальность» санкционной политики Запада, включая отказ от российских энергоресурсов. Об этом в среду, 15 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Невозможно доказывать бесконечно нашим европейским партнерам по странам Евросоюза всю суицидальность проводимой ими политики», — заявила она на брифинге.

Дипломат подчеркнула, что Евросоюз (ЕС) «передал пульт управления собой» США.

«Они [ЕС] просто, не зная того и не ведая, но передали пульт управления от самих себя Вашингтону. ‹...› Просто одно государство решило назначить себя главным по распределению, так сказать, потоков во всех сферах и приказывает одним странам, что делать, и указывает другим, что делать», — добавила Захарова.

14 июня турецкое издание Star gazete отметило, что план Запада по разрушению экономики РФ путем отказа от импорта энергоносителей потерпел поражение.

В тот же день заместитель министерства финансов США Адевале Адейемо признал увеличение Россией своих доходов от продажи энергоресурсов, невзирая на введенные против нее санкции. Поэтому теперь задачей Вашингтона станет сокращение размеров получения прибыли РФ в этой отрасли, отметил он.

О планах вынудить Россию продавать нефть по ценам ниже рыночных для ограничения доходов Москвы американский президент Джо Байден заявил еще в начале июля. Таким образом, он дал понять, что Запад желает сдержать рост цен на топливо, вызванный санкциями против российского нефтегазового сектора.

17 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоносителей.

Западные страны продолжают ужесточать санкции против Москвы на фоне проведения российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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