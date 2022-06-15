Реклама
Прямой эфир
Мир
В аэропорту Праги отменили вылеты из-за отказа системы управления полетами
Мир
В ЛНР сообщили о блокировке украинских боевиков на заводе «Азот»
Мир
Жителей Чернобаевки предупредили о неразорвавшихся снарядах после обстрела ВСУ
Экономика
В Минсельхозе пообещали рассмотреть вопрос увеличения господдержки пекарям
Экономика
Золотодобывающая компания Kinross Gold продала российские активы за $340 млн
Мир
В ВОЗ не стали рекомендовать массовую вакцинацию от оспы обезьян
Мир
Столтенберг анонсировал новые схемы обороны альянса на восточном направлении
Мир
ВСУ выпустили 10 снарядов из «Урагана» по поселку Троицкое в ЛНР
Мир
Морской торговый порт в Херсоне возобновил работу
Армия
Путин наградил орденом Жукова 239-й танковый полк за массовый героизм
Общество
Автобусы между Крымом, Херсонской и Запорожской областями запустят до 1 июля
Сюжет:

Захарова назвала суицидальной санкционную политику Запада

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не намерена доказывать всю «суицидальность» санкционной политики Запада, включая отказ от российских энергоресурсов. Об этом в среду, 15 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Гремучий коктейль: США и ЕС продолжают закупать российскую нефть
Страны Запада обходят собственные запреты на поставки энергоресурсов из РФ

«Невозможно доказывать бесконечно нашим европейским партнерам по странам Евросоюза всю суицидальность проводимой ими политики», — заявила она на брифинге.

Дипломат подчеркнула, что Евросоюз (ЕС) «передал пульт управления собой» США.

«Они [ЕС] просто, не зная того и не ведая, но передали пульт управления от самих себя Вашингтону. ‹...› Просто одно государство решило назначить себя главным по распределению, так сказать, потоков во всех сферах и приказывает одним странам, что делать, и указывает другим, что делать», — добавила Захарова.

14 июня турецкое издание Star gazete отметило, что план Запада по разрушению экономики РФ путем отказа от импорта энергоносителей потерпел поражение.

В тот же день заместитель министерства финансов США Адевале Адейемо признал увеличение Россией своих доходов от продажи энергоресурсов, невзирая на введенные против нее санкции. Поэтому теперь задачей Вашингтона станет сокращение размеров получения прибыли РФ в этой отрасли, отметил он.

О планах вынудить Россию продавать нефть по ценам ниже рыночных для ограничения доходов Москвы американский президент Джо Байден заявил еще в начале июля. Таким образом, он дал понять, что Запад желает сдержать рост цен на топливо, вызванный санкциями против российского нефтегазового сектора.

17 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоносителей.

Западные страны продолжают ужесточать санкции против Москвы на фоне проведения российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022