МИД Венгрии заявил о прагматичном подходе страны к газу и нефти из РФ

Венгрия прагматично подходит к вопросам поставок энергоносителей. Так высказался министр иностранных дел страны Петер Сийярто во время Бакинского энергетического форума в четверг, 2 июня.

«85% потребляемого газа в Венгрии приходится на российский. Это связано с инфраструктурой и наличием газа. Поэтому мы к этому вопросу подходим прагматически, а не выступаем против всего», — приводит его слова «Интерфакс».

Министр также заявил, что поиск альтернативы в поставках не начнется, пока не будет расширена пропускная способность газопровода TANAP (16 млрд м³ в год. — Ред.).

«Пока не будет увеличена пропускная способность трубопровода ТANAP и не вложены инвестиции, альтернативные источники поставок для нас выглядят нереальными», — заключил Сийярто.

1 мая глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия наряду с еще девятью странами открыла счета в российском банке для оплаты газа по правилам, которые предложила Москва.

29 апреля Сийярто сказал, что часть европейских компаний, импортирующих газ из РФ, согласились на предложенную Россией схему оплаты, однако не говорит об этом публично.

19 апреля член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких прокомментировал отказ Венгрии поддерживать санкции, касающиеся поставок энергоресурсов из РФ. По его словам, в Европе появились первые голоса, которые говорят о том, что дружба с РФ — единственный правильный путь к самостоятельности и экономическому процветанию.

9 апреля представитель кабинета министров Венгрии Золтан Ковач сообщил, что оплата газа России в рублях не нарушит введенные санкции, так как у Будапешта и Москвы имеется двусторонний контракт. По его словам, вопрос валюты оплаты является техническим.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, и подписал указ 31 марта.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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