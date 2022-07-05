МИД Венгрии признал невозможность заменить российские энергоносители

Венгрия физически не может отказаться от использования российских энергоносителей, заменив их поставками топлива из других стран. Об этом 5 июля в интервью CNN заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.



«Если поставки из России прекратятся, то не будет физической возможности их заменить. География определила инфраструктуру», — сказал он.

Как заметил министр иностранных дел Венгрии, чтобы поменять каналы поставок, необходимо несколько лет, а также большое количество денежных средств.

«Но что важнее, в нынешнем случае [для замены источника топлива потребуется] несколько лет — пять, шесть, семь лет», — подчеркнул глава МИДа.

8 июня Сийярто заявлял, что Венгрия не поддержит санкции против России, которые ставят под угрозу газовое снабжение страны. Министр отметил, что если бы Венгрия не добилась права получать российскую нефть по трубопроводу при принятии шестого пакета санкций ЕС, то цены на топливо в стране выросли бы на 55–65%.

До этого, 2 июня, Сийярто заявлял, что Венгрия «прагматично подходит к вопросам поставок энергоносителей». Он отметил, что 85% потребляемого в стране газа является российским. Венгрия не станет заниматься поисками альтернативных поставок топлива, пока не будет расширена пропускная способность трубопровода TANAP.

В настоящее время Венгрия оплачивает поставки газа из России в рублях. 1 мая это подтвердил глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш. По его словам, аналогичную схему применяют еще девять стран Европы.