Венгрия не поддержит угрожающие газоснабжению санкции против РФ

Венгрия не поддержит санкции, которые ставят под угрозу газовое снабжение страны. Об этом заявил глава МИД Петер Сийярто.

«Венгрия не поддержит никакие санкции, если под угрозу будут поставлены поставки газа в страну», — сказал Сийярто на заседании парламента.

Министр отметил, что если бы Венгрия не добилась права получать российскую нефть по трубопроводу при принятии шестого пакета санкций ЕС, то цены на топливо в стране выросли бы на 55–65%.

«Мы этого не позволили, мы сразились за нашу правду, и в будущем тоже будет так», — добавил Сийярто.

Накануне президент Чехии Милош Земан заявил, что новый пакет санкций против России будет касаться поставок природного газа. При этом он иронично оценил позицию ЕС по этому вопросу.

«Мы, с одной стороны, угрожаем России, что у нее не будем покупать газ, а с другой стороны, мы боимся, что Россия сама прекратит эти поставки. Такая позиция несколько шизофренична», — сказал глава государства.

2 июня Сийярто заявлял, что Венгрия «прагматично подходит к вопросам поставок энергоносителей». Он отметил, что 85% потребляемого в стране газа является российским. Венгрия не станет заниматься поисками альтернативных поставок топлива, пока не будет расширена пропускная способность трубопровода TANAP.

В настоящее время Венгрия оплачивает поставки газа из России в рублях. 1 мая это подтвердил глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш. По его словам, аналогичную схему применяют еще девять стран Европы.

Страны Запада продолжают вводить санкции против России на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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