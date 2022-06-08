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Венгрия не поддержит угрожающие газоснабжению санкции против РФ

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт не поддержит санкции против РФ, угрожающие снабжению газом
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Венгрия не поддержит санкции, которые ставят под угрозу газовое снабжение страны. Об этом заявил глава МИД Петер Сийярто.

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«Венгрия не поддержит никакие санкции, если под угрозу будут поставлены поставки газа в страну», — сказал Сийярто на заседании парламента.

Министр отметил, что если бы Венгрия не добилась права получать российскую нефть по трубопроводу при принятии шестого пакета санкций ЕС, то цены на топливо в стране выросли бы на 55–65%.

«Мы этого не позволили, мы сразились за нашу правду, и в будущем тоже будет так», — добавил Сийярто.

Накануне президент Чехии Милош Земан заявил, что новый пакет санкций против России будет касаться поставок природного газа. При этом он иронично оценил позицию ЕС по этому вопросу.

«Мы, с одной стороны, угрожаем России, что у нее не будем покупать газ, а с другой стороны, мы боимся, что Россия сама прекратит эти поставки. Такая позиция несколько шизофренична», — сказал глава государства.

2 июня Сийярто заявлял, что Венгрия «прагматично подходит к вопросам поставок энергоносителей». Он отметил, что 85% потребляемого в стране газа является российским. Венгрия не станет заниматься поисками альтернативных поставок топлива, пока не будет расширена пропускная способность трубопровода TANAP.

В настоящее время Венгрия оплачивает поставки газа из России в рублях. 1 мая это подтвердил глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш. По его словам, аналогичную схему применяют еще девять стран Европы.

Страны Запада продолжают вводить санкции против России на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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