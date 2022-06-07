Президент Чехии назвал позицию ЕС по газу «немного шизофреничной»

Президент Чехии Милош Земан 7 июня заявил, что позиция стран Евросоюза (ЕС) по вопросу поставок российского газа напоминает шизофрению.

По его мнению, европейские страны угрожают прекратить закупать российский газ и одновременно боятся, что Москва сама прекратит поставки топлива.

«Мы с одной стороны угрожаем России, что у нее не будем покупать газ, а с другой стороны мы боимся, что Россия сама прекратит эти поставки. Такая позиция несколько шизофренична. Россия располагает возможностью перенаправить [предназначенные для ЕС] поставки газа, например в Китай, Индию и другие страны», — сказал политик на пресс-конференции.

При этом Земан подтвердил, что следующий пакет санкций ЕС против России, скорее всего, будет касаться именно поставок газа.

4 июня заместитель польского министра иностранных дел Павел Яблоньский сообщил, что ЕС согласовывает седьмой пакет антироссийских санкций. Как подчеркнул политик, новый пакет должен затронуть поставки газа из РФ и отключение банков страны от системы международных платежей SWIFT, в частности, Газпромбанка.

2 июня страны ЕС согласовали шестой пакет санкций против России. В него входит в том числе и поэтапный отказ стран союза от импорта российской нефти, перевозимой по морю, — в течение шести месяцев, нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. К концу года союз рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти. При этом запрет исключает экспорт по трубопроводу «Дружба», чтобы удовлетворить возражения Венгрии и других стран, не имеющих выхода к морю.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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