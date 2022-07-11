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Bloomberg анонсировал скорую готовность седьмого пакета антироссийских санкций ЕС

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Евросоюз (ЕС) планирует предложить новый пакет санкций против России уже в ближайшие недели. Об этом сообщает 11 июля Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

По мерам и возможности: будет ли ЕС вводить седьмой пакет санкций
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По данным издания, в пакет санкций могут добавить новые физические и юридические лица из РФ, ограничения на импорт золота, а также внести поправки для корректировки предыдущих принятых мер против РФ.

По данным источника Bloomberg, обсуждения механизмов ограничения цен на нефть продолжаются в кругах ЕС, однако они вряд ли состоятся в ближайшем будущем.

Также собеседники издания утверждают, что некоторые государства – члены ЕС настаивают на расширении таких санкций против РФ, чтобы ударить по газу. Однако и в этом вопросе «у подавляющего большинства стран было не много желания идти на такой шаг».

Еще 20 июня первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил в беседе с «Известиями», что возможное эмбарго на российский газ в рамках седьмого пакета санкций Евросоюза подведет несколько стран ЕС к серьезнейшему кризису.

5 июня замглавы МИД Польши Павел Яблоньский сообщал, что в новом пакете санкций ЕС пойдет речь о газовом эмбарго и отключении от SWIFT всех российских банков.

ЕС принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Последний из них включил в себя отключение от SWIFT еще трех российских и одного белорусского банков, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю.

Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций. ЕС также усилил ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию и расширил перечень граждан РФ, попадающих под санкции.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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