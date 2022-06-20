В Госдуме оценили вероятность эмбарго на газ в седьмом пакете санкций ЕС

Эмбарго на российский газ в рамках седьмого пакета санкций Евросоюза подведет несколько стран ЕС к серьезнейшему кризису. Об этом в понедельник, 20 июня, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя обсуждение новых ограничений в отношении РФ.

«Уже несколько трудно предполагать, что они что-то могут придумать в очередном пакете санкций. Однозначно, это будут некие фантазии, ничего действенного они уже не могут придумать. Только что-то, что очень навредит им, <…> но нас это абсолютно не пугает», — отметил он.

Говоря о вероятности введения эмбарго на российский газ, депутат указал на то, что такой шаг сильно бы ударил по экономике многих стран, что закончилось бы для них плачевно.

«Политически такое решение подведет несколько стран к серьезнейшему кризису, и те вынуждены будут задуматься о целесообразности вообще всех пакетов санкций. Встанет под угрозу политическая стабильность руководства этих стран», — заключил Чепа.

Ранее в этот день и.о. главы МИД Эстонии Андрес Сутть сообщил, что министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Люксембурге обсудят седьмой пакет антироссийских санкций, который затронет энергетику.

ЕС принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Последний из них включил в себя отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банков, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю. Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций. ЕС также усилил ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию и расширил перечень граждан РФ, попадающих под санкции.

В настоящее время ведется работа над седьмым пакетом санкций ЕС. По словам замглавы МИД Польши Павла Яблоньского, в нем пойдет речь о газовом эмбарго и отключении от SWIFT всех российских банков. Также он высказался о необходимости ограничивать допуск России к промышленным технологиям. Кроме того, чиновник допустил, что российские активы в Европе будут конфисковываться, а не замораживаться.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Отмечалось, что санкции вредят прежде всего жителям самих стран Евросоюза, а Россия достойно выдержит ограничения.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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