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Орбан назвал санкции ЕС против России выстрелом в легкие Европы

Премьер Венгрии Орбан назвал санкции ЕС против России выстрелом в легкие Европы
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Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
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Европейская экономика постепенно задыхается из-за «выстрела себе в легкие». Так премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал 15 июля санкционную политику ЕС в отношении России, последствия которой так остро ощутили страны-авторы рестрикций против РФ.

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«Должен сказать, сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие, и поэтому она сейчас везде задыхается», — заявил он в эфире радио Kossuth.

По мнению Орбана, в ближайшие месяцы Европу ждет экономический спад. Он отметил, что на такой сценарий указывают различные исследования, анализы и прогнозы. Из-за обратного эффекта санкций против России и ситуации на Украине европейская экономика постепенно начинает сжиматься, добавил премьер Венгрии.

Ранее в пятницу заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко указал на ведущую к расколу в Европе конфронтационную линию Евросоюза и его санкционную политику.

14 июля замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что попытки стран Запада раскрутить спираль антироссийских санкций могут привести к глобальной рецессии.

В тот же день в Еврокомиссии сообщили, что инфляция в еврозоне может достигнуть рекордных 7,6% в этом году и 4% в следующем. Как отметил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, инфляция демонстрирует самые высокие уровни в истории зоны евро.

До этого, 13 апреля, президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает.

По словам Путина, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Позднее он подчеркнул, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших стран.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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