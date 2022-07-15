МИД РФ заявил о риске глобальной рецессии из-за санкций Запада

Попытки стран Запада раскрутить спираль антироссийских санкций могут привести к глобальной рецессии. Такое заявление сделал 14 июля заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин во время политического форума ООН по целям устойчивого развития, запись которого была опубликована на официальном сайте организации.

«Допущенные в пандемию [COVID-19] просчеты в макроэкономической, продовольственной и энергетической политике крупнейших экономик стран Запада привели к всплеску нестабильности на глобальных сырьевых рынках задолго до начала специальной военной операции России. Попытка же партнеров переложить вину на других и раскрутить спираль односторонних санкций [против России] обернется, даже по признанию Международного валютного фонда (МВФ), инфляцией в странах Запада и, хуже того, надвигающейся глобальной рецессией», — прокомментировал Вершинин современные проблемы мировой экономики.

13 июля Международный валютный фонд опубликовал доклад, в котором предупредил о риске рецессии в ряде стран в случае ужесточения антироссийских санкций и проблем с поставками газа в Европу. В докладе говорится о том, что санкции против России могут привести к дальнейшему повышению мировых цен на энергоносители и продовольственному кризису на фоне нехватки основных сырьевых товаров.

Глава МВФ прогнозирует также, что 2022 год будет тяжелым для мировой экономики, а 2023 — возможно, еще тяжелее, с высоким риском рецессии.

12 июля МВФ понизил прогнозы по росту внутреннего валового продукта (ВВП) США. По сравнению с апрельским отчетом МВФ, в котором рост ВВП американской экономики на 2022 год ожидался на уровне 3,7%, новый прогноз — меньше на 1,4% и составляет 2,3% роста. В 2023 году МВФ ожидает, что ВВП США вырастет всего на 1%, что меньше апрельского прогноза более чем вдвое.