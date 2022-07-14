Еврокомиссия ухудшила прогноз инфляции в еврозоне до рекордных 7,6%

Инфляция в еврозоне может достигнуть рекордных 7,6% в этом году и 4% в следующем. Это следует из экономического прогноза Еврокомиссии (ЕК), опубликованного 14 июля.

«Пик исторического максимума будет достигнут в 2022 году, на уровне 7,6% в зоне евро и 8,3% в ЕС, а затем снизится в 2023 году до 4,0% и 4,6% соответственно», — говорится в прогнозе.

Как отметил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, инфляция демонстрирует самые высокие уровни в истории зоны евро. Как ожидается, наивысшей точки в 8,4% в годовом исчислении она достигнет в третьем квартале этого года, а затем начнет снижаться.

В весеннем прогнозе ЕК ожидалось, что в 2022 году инфляция ускорится до 6,8%. При этом в 2021 году в странах Евросоюза (ЕС) она составила всего 2,9%.

В документе также отмечается, что отключение российского газа и возвращение высокой заболеваемости COVID-19 по всему миру стали главными рисками для экономики Европы.

Ранее Евростат предоставил данные, согласно которым по состоянию на 1 июля рекордная инфляция зафиксирована в 19 странах Евросоюза. Потребительские цены, по предварительной оценке, выросли до рекорда за всю историю введения расчетов: 8,6%, что больше на 0,8% по сравнению с 8,1% предыдущего месяца.

До этого, 13 апреля, президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам президента РФ, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Позднее он подчеркнул, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших стран.