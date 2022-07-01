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Инфляция в 19 странах ЕС установила рекорд

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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
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Потребительские цены в 19 странах Евросоюза, по предварительной оценке, выросли до рекорда за всю историю введения расчетов: 8,6%, что больше на 0,8% по сравнению с 8,1% предыдущего месяца. Данные представило 1 июля Статистическое управление Европейского союза (Евростат).

Истерический максимум: Европе грозит инфляционный шок из-за новых санкций
Отказ от российских энергоресурсов кратно усилит дальнейший рост цен

Отмечается, что финансовые аналитики ожидали ускорения показателя в среднем лишь до 8,4%.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что Россия успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших стран.

13 апреля Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Так, например, ранее в апреле сообщалось, что из-за роста цен на энергоносители Великобритания рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни.

23 марта российский лидер заявил на совещании с правительством, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. Это стало ответом на усиление антироссийских санкций на фоне специальной операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ: в частности, ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

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