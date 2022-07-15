Реклама
Прямой эфир
Мир
Шольца обвинили в ошибках на миллиарды евро
Общество
В РФ установят выплаты в размере 25% от оклада лечащим от COVID-19 медикам
Экономика
В России приостановили выдачу разрешений на продажу «дочек» зарубежных банков
Мир
В Запорожской области запретили дискредитацию органов власти России
Мир
Союзные силы взяли под контроль пути отхода ВСУ из Северска и Соледара
Общество
В РГГУ заверили о невлиянии смены типа учреждения на процесс обучения
Спорт
Матчи первого тура ЧР по футболу начнутся с минуты молчания по Ярцеву
Общество
В Калининграде ожидают первые поезда с санкционными товарами в ближайшие дни
Мир
В Белом доме заявили о намерении США играть ключевую роль на Ближнем Востоке
Мир
Экс-президент Молдавии Додон спрогнозировал политический кризис в стране
Наука
«Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС
Сюжет:

Полянский назвал условие диверсификации поставок российского газа

Постпред России при ООН Полянский: Москва может перенаправить поставки газа, если Европа не пойдет на сотрудничество
0
Фото: ТАСС/Zuma
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская Федерация может диверсифицировать поставки энергетических ресурсов, если Европа не пойдет на сотрудничество. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире американской радиостанции TNT.

Тропинки сбыта: стоимость газа в ЕС может подняться до $3500
Как это изменит направление российского экспорта

Россия диверсифицирует свои поставки энергоресурсов, если Европа не захочет сотрудничать с ней — это выполнимая задача и Москва с ней справится, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире TNT Radio.

«Мы все видим, что цены на газ растут, но это не то, что мы намереваемся делать – это прямые последствия европейской политики», — пояснил он, сакцентировав внимание на том, что достижения европейской экономики, и прежде всего, в Германии, стали возможны благодаря низким ценам на газ и долгосрочным контрактам с Россией.

Полянский уверен, что замещение поставок из России спровоцирует скачок стоимости газа и окажет влияние на экономику всех европейских стран, а также уровень жизни в них и благополучие европейских граждан.

«Но это добровольный выбор», — подчеркнул политик, указывая на то, что позиция России не направлена на то, чтобы Европа покупала газ именно из РФ, однако это «хороший соседский вариант сотрудничества».

Если Европа не хочет сотрудничать в энергетических вопросах, в Кремле будут сделаны необходимые выводы, полагает он.

«Это не простой процесс, но это реализуемо, и мы сделаем это. И я не думаю, что Россия тут будет пострадавшей стороной. Я абсолютно уверен, что Евросоюз просто будет вспоминать старые добрые времена дешевого российского газа и энергоресурсов», — заключил он.

Схожую позицию высказал ранее в этот день и член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Европа после введения антироссийских санкций будет вынуждена столкнуться как минимум с проблемами в экономике, инфляцией и безработицей, заявил он. Своей антироссийской санкционной политикой Европа планировала оказать беспрецедентное давление на Россию, но не учла важный факт: РФ является значимым игроком на мировом рынке, она богата природными ресурсами и входит в число лидеров по природным запасам нефти, считает Белик.

Ранее в этот день венгерский премьер заявил, что в ближайшие месяцы Европу ждет экономический спад из-за обратного эффекта антироссийских санкций. Санкционную политику Евросоюза по отношению к России Орбан назвал «выстрелом в легкие Европы», которая уже «начала задыхаться».

Еще в апреле президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022