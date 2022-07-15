Полянский назвал условие диверсификации поставок российского газа

Российская Федерация может диверсифицировать поставки энергетических ресурсов, если Европа не пойдет на сотрудничество. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире американской радиостанции TNT.

Россия диверсифицирует свои поставки энергоресурсов, если Европа не захочет сотрудничать с ней — это выполнимая задача и Москва с ней справится, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире TNT Radio.

«Мы все видим, что цены на газ растут, но это не то, что мы намереваемся делать – это прямые последствия европейской политики», — пояснил он, сакцентировав внимание на том, что достижения европейской экономики, и прежде всего, в Германии, стали возможны благодаря низким ценам на газ и долгосрочным контрактам с Россией.

Полянский уверен, что замещение поставок из России спровоцирует скачок стоимости газа и окажет влияние на экономику всех европейских стран, а также уровень жизни в них и благополучие европейских граждан.

«Но это добровольный выбор», — подчеркнул политик, указывая на то, что позиция России не направлена на то, чтобы Европа покупала газ именно из РФ, однако это «хороший соседский вариант сотрудничества».

Если Европа не хочет сотрудничать в энергетических вопросах, в Кремле будут сделаны необходимые выводы, полагает он.

«Это не простой процесс, но это реализуемо, и мы сделаем это. И я не думаю, что Россия тут будет пострадавшей стороной. Я абсолютно уверен, что Евросоюз просто будет вспоминать старые добрые времена дешевого российского газа и энергоресурсов», — заключил он.

Схожую позицию высказал ранее в этот день и член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Европа после введения антироссийских санкций будет вынуждена столкнуться как минимум с проблемами в экономике, инфляцией и безработицей, заявил он. Своей антироссийской санкционной политикой Европа планировала оказать беспрецедентное давление на Россию, но не учла важный факт: РФ является значимым игроком на мировом рынке, она богата природными ресурсами и входит в число лидеров по природным запасам нефти, считает Белик.

Ранее в этот день венгерский премьер заявил, что в ближайшие месяцы Европу ждет экономический спад из-за обратного эффекта антироссийских санкций. Санкционную политику Евросоюза по отношению к России Орбан назвал «выстрелом в легкие Европы», которая уже «начала задыхаться».

Еще в апреле президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает.