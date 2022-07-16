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В ФРГ предрекли катастрофические последствия из-за эгоизма стран ЕС

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Фото: Global Look Press/dpa/Jens Büttner
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Возможное прекращение поставок российского газа и остановка его подачи в соседние государства отдельными странами ЕС спровоцирует крах европейского газового рынка и цепочек поставок. Об этом в беседе с газетой Welt am Sonntag заявил глава Института германской экономики Михаэль Хютер.

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Как это повлияет на европейскую экономику

«Не должно быть такой ситуации, когда отдельные страны прекращают свои поставки в соседние государства», — пояснил он, отмечая, что это находится как в сфере интересов Европы, так и Германии, которая обменивается газом с соседними странами.

Он напомнил об угрозе срыва европейских цепочек поставок в разгар пандемии коронавируса, когда ряд стран ЕС закрыл границы, что заблокировало грузовики на границах и сильно повлияло на транспортировку товаров и поставки в страны Европы. Хютер сакцентировал внимание на том, что подобное не должно повториться, если будет прекращена подача газа из РФ.

«Если страны ЕС будут думать только о себе и перекроют потоки газа в соседние государства, обвал европейского газового рынка грозит разрушительными последствиями для компаний и потребителей. Остановка производства в отрасли тогда почти неизбежна», — подытожил эксперт, еще раз отметив, что эгоизм европейских стран может привести к катастрофическим последствиям.

Днем ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что, если Европа не хочет сотрудничать в энергетических вопросах, в Кремле будут сделаны необходимые выводы и Евросоюз будет вспоминать старые добрые времена дешевого российского газа и энергоресурсов.

Схожую позицию высказал и член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Европа после введения антироссийских санкций будет вынуждена столкнуться как минимум с проблемами в экономике, инфляцией и безработицей, заявил он.

Так, венгерский премьер заявил, что в ближайшие месяцы Европу ждет экономический спад из-за обратного эффекта антироссийских санкций. Санкционную политику Евросоюза по отношению к России Орбан назвал «выстрелом в легкие Европы», которая уже «начала задыхаться».

Еще в апреле президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает.

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