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В Госдуме рассказали о последствиях антироссийских санкций для Европы

Депутат Белик: Европа столкнется с инфляцией и безработицей из-за собственных санкций
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Европа после введения антироссийских санкций будет вынуждена столкнуться как минимум с проблемами в экономике, инфляцией и безработицей. Об этом в пятницу, 15 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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«Своей антироссийской санкционной политикой Европа планировала оказать беспрецедентное давление на Россию, но не учла важный факт: РФ является значимым игроком на мировом рынке, она богата природными ресурсами и входит в число лидеров по природным запасам нефти. Своими действиями Европа давно пилила сук, на котором сидит, бросаясь заявлениями о скорейшей независимости от поставок российского газа и желании прервать связи с нашей страной», — отметил он.

По словам парламентария, пока Европа следует указаниям из Вашингтона, об отступлении от выбранного ей курса говорить не приходится. Однако США далеко, а зима ближе, чем кажется в настоящее время, подчеркнул Белик, добавив, что тот же вопрос с энергоресурсами не может быть решен в одночасье.

«Так что проблемы в экономике, инфляция, безработица — это еще не все последствия, с которыми вынуждена будет столкнуться Европа из-за собственных санкций», — заключил депутат.

Ранее в этот день венгерский премьер заявил, что в ближайшие месяцы Европу ждет экономический спад из-за обратного эффекта антироссийских санкций. Санкционную политику Евросоюза по отношению к России Орбан назвал «выстрелом в легкие Европы», которая уже «начала задыхаться».

15 июля стало известно, что Еврокомиссия планирует в седьмом пакете санкций ввести запрет на импорт золота из России. Также Еврокомиссия планирует предложить ввести новые ограничения на импорт товаров, которые могут быть использованы в военных целях, включая товары химической промышленности и машинное оборудование.

При этом агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что ЕК планирует внести ряд изменений в режим санкций в отношении России. По данным собеседников издания, Еврокомиссия планирует сделать это таким образом, чтобы санкции не затрагивали экспорт продовольствия и зерна из России.

14 июля ЕК предупредила, что инфляция в еврозоне может достигнуть рекордных 7,6% в этом году и 4% в следующем. Как отметил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, инфляция демонстрирует самые высокие уровни в истории зоны евро.

10 июля лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен признала, что санкции ЕС против России оказались неэффективными и больше ударили по Франции, чем по РФ.

В апреле президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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