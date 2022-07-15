Еврокомиссия примет в пятницу седьмой пакет санкций против РФ

Еврокомиссия (ЕК) в пятницу, 15 июля, примет новый, седьмой по счету, пакет санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, в новом пакете санкций будет введен запрет на импорт золота из России, а также скорректированы уже существующие ограничительные меры, прописанные в ранее утвержденных пакетах ЕС. Ряд изменений санкций будут внесены таким образом, чтобы они не затрагивали экспорт продовольствия и зерна из России.

Также отмечается, что ЕК намерена предложить ввести новые ограничения на импорт товаров, которые могут быть использованы в военных целях, включая товары химической промышленности и машинное оборудование.

Ранее в пятницу словацкий депутат Европарламента (ЕП) Милан Угрик сообщил «Известиям», что ожидать новых серьезных ограничений в новом пакете не стоит. Они скорее будут нацелены на пересмотр всех предыдущих санкций и устранение лазеек для их нарушения, указал депутат.

Накануне агентство Bloomberg рассказало о планах ЕС включить еще около 50 физических и юридических лиц из России в седьмой пакет санкций.

13 июля премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в новый пакет санкций не войдут ограничения на поставки газа. По его словам, вводить ограничения на энергетику на данном этапе проблематично.

О том, что в ЕС обсуждали включении газового эмбарго в новый пакет санкций, еще 5 июня сообщил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский. Он также отмечал, что в новом пакете санкций ЕС пойдет речь и об отключении от SWIFT всех российских банков.

Последний, шестой, принятый ЕС пакет санкций против России включил в себя отключение от SWIFT еще трех российских и одного белорусского банков, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю. Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций.

ЕС также усилил ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию и расширил перечень граждан РФ, попадающих под санкции.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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