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Марин Ле Пен сочла совершенно неэффективными санкции против России

Марин Ле Пен отметила серьезное влияние санкций против РФ на французов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Санкции Европейского союза против России оказались совершенно неэффективными и больше ударили по Франции, чем по РФ. Об этом 10 июля в ходе выступления заявила лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен.

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«Санкции наносят ущерб самим французам, а Россию делают только богаче», — сказала политик в эфире телеканала BFM.TV.

Также Ле Пен подчеркнула, что конфликт на Украине может быть разрешен только дипломатическими методами. Она призвала найти путь к мирным переговорам.

5 июля цены на электроэнергию в Европе обновили исторические максимумы из-за сокращения поставок газа из России. В понедельник в ведущих странах еврозоны цены на МВт·ч базовой нагрузки на следующий год установили новые рекорды. Так, в Германии они достигли значения €325, а во Франции — €366.

В конце июня сообщалось, что 82% французов в ответ на призыв заявили, что согласны включать свои стиральные и посудомоечные машины в режиме экологических программ, а 79% — сменить классические электролампочки на светодиодные.

В тот же день ведущие энергетические компании Франции выразили беспокойство в связи с тем, что сокращение поставок из России привело к стремительному росту стоимости сырья. Руководство компаний договорилось коллективно реагировать на спрос на энергию и призвало сократить потребление, чтобы заполучить пространство для маневров.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. В частности, шестой пакет санкций Евросоюза включает частичное эмбарго на нефть. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам.

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