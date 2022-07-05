Цены на электроэнергию в Европе обновили исторические максимумы из-за сокращения поставок газа из России. Об этом во вторник, 5 июля, сообщила британская газета Financial Times.

Как отмечается в материале, в понедельник в ведущих странах еврозоны цены за МВт·ч базовой нагрузки на следующий год установили новые рекорды. Так, в Германии они достигли значения в €325, а во Франции — €366.

Эксперты считают, что к такому резкому росту котировок в первую очередь привел дефицит газа в Европе, возникший из-за сокращения импорта из РФ вследствие введения антироссийских санкций.

Отмечается, что из-за установленных Канадой ограничений Россия не смогла вовремя получить необходимые для работы газопровода «Северный поток – 1» турбины.

По информации газеты, в Европе растут опасения, что после приостановки работы газопровода в целях техобслуживания, начало которой намечено на 11 июля, РФ продолжит сокращать поставки.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, экстремальный дефицит газа в Европе затянется еще как минимум на год.

Как отмечается в газете, борьба с энергокризисом в ЕС осложняют попытки ФРГ исправить ситуацию за счет возврата к использованию угольных электростанций, так как цены на уголь также находятся на пиковых значениях.

Одновременно на многих АЭС во Франции неожиданно возникли проблемы в ходе проведения мероприятий техобслуживания, что также ограничивает выработку электроэнергии в данном секторе.

На фоне таких трудностей в европейской энергетической отрасли в Германии опасаются, что правительству придется переходить к третьей стадии реализации чрезвычайного плана по газу, которая предусматривает нормирование потребления этого энергоресурса для предприятий и домохозяйств.

FT, ссылаясь на слова немецких политиков, предупреждает, что если ситуации с поставками газа ухудшится, то власти уже этой зимой могут ввести ограничения на использование населением горячей воды.

Накануне глава федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявил, что запасов природного газа в Германии хватит на один-два месяца в случае прекращения поставок из России. Он отметил, что на данный момент газохранилища Германии заполнены чуть более чем на 60%.

Ранее, 3 июля, Bild рассказала о страхе каждого второго немца замерзнуть зимой на фоне проблем с сокращением поставок российского газа и инфляцией. По данным издания, 91% населения уже начал ограничивать себя в расходах.

Аналитики крупнейшего финансового института ФРГ Deutsche Bank предупредили, что Германии грозит резкий всплеск инфляции, в случае если поставки российского газа не нормализуются.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.