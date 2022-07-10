Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен настаивает на том, что конфликт на Украине может быть разрешен только дипломатическими методами.

«Если Украина считает, что существует военное решение, я уверена — она ошибается. Нужно искать дипломатическое решение. Ни один из военных специалистов не может сказать, что Украина способна победить в военных действиях против России», — сказала французский политик в эфире телеканала BFM.

Отдельно Ле Пен осудила публикацию части переговоров президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина, отметив, что данный шаг никак не способствует диалогу и поиску мирного решения вопроса, к которому так стремится Париж.

Она также отметила, что антироссийские санкции не имеют эффекта и наносят вред только самой Франции.

«Санкции наносят ущерб самим французам, а Россию делают только богаче», — резюмировала Ле Пен.

Ранее, 30 июня, Макрон рассказал, что не исключает новых контактов с Путиным в будущем, если это будет оправданно. Он добавил, что поддержание контактов с российской стороной является ответственностью Франции.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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