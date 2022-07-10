Ле Пен назвала ошибочным мнение Киева о военном решении конфликта
Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен настаивает на том, что конфликт на Украине может быть разрешен только дипломатическими методами.
«Если Украина считает, что существует военное решение, я уверена — она ошибается. Нужно искать дипломатическое решение. Ни один из военных специалистов не может сказать, что Украина способна победить в военных действиях против России», — сказала французский политик в эфире телеканала BFM.
Отдельно Ле Пен осудила публикацию части переговоров президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина, отметив, что данный шаг никак не способствует диалогу и поиску мирного решения вопроса, к которому так стремится Париж.
Она также отметила, что антироссийские санкции не имеют эффекта и наносят вред только самой Франции.
«Санкции наносят ущерб самим французам, а Россию делают только богаче», — резюмировала Ле Пен.
Ранее, 30 июня, Макрон рассказал, что не исключает новых контактов с Путиным в будущем, если это будет оправданно. Он добавил, что поддержание контактов с российской стороной является ответственностью Франции.
Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.
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