Макрон не исключил новых контактов с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил новых контактов с российским коллегой Владимиром Путиным, если это будет оправданно. Об этом французский лидер сообщил 30 июня на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.

«У нас не всегда бывает одинаковая интенсивность переговоров с президентом России. Я всегда вел эти переговоры прозрачно и в координации в первую очередь с президентом Зеленским и также с европейскими партнерами и союзниками», — сказал он.

Макрон назвал поддержание контактов с российской стороной ответственностью Франции.

Он подчеркнул, что в случаях, когда можно решить значимые вопросы в короткий срок путем переговоров, их необходимо проводить.

21 июня американский журнал Foreign Policy сообщил, что желание Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца наладить партнерские отношения с Москвой стало причиной значительного недоверия к ним со стороны восточноевропейских государств. Издание отмечает, что в связи с этим у стран Восточной Европы и, в частности, Польши есть все шансы перехватить лидерство в Евросоюзе.

До этого, 16 июня, Макрон заявил, что Франция и ФРГ будут принимать участие в переговорах с Россией как европейские государства, но не намерены вести диалог от лица Украины. В тот же день он не исключил, что вновь позвонит Путину.

3 июня французский лидер рассказал, что с декабря провел в переговорах с российским лидером более 100 часов. Также он выразил уверенность, что Франция должна выполнять роль посредника в сложившейся ситуации. Кроме того, Макрон считает, что РФ нельзя унижать, потому что рано или поздно другим странам придется с ней сотрудничать.