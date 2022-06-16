Макрон призвал Украину вести диалог с Россией самостоятельно

Французский президент Эммануэль Макрон 16 июня заявил, что ни Франция, ни Германия не будут вместо Украины вести переговоры с Россией.

«Когда наступит момент, когда конфликт завершится, Украина должна сама определить модальности переговоров [с Россией]. Ни Франция, ни ФРГ не будут сами вместо Украины вести переговоры с Россией», — сказал он на пресс-конференции в Киеве.

Макрон добавил, что Франция и Германия будут принимать участие в переговорах как европейские государства, но не намерены вести диалог от лица Украины.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский встретился с Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и румынским лидером Клаусом Йоханнисом после их визита в город Ирпень в Бучанском районе Киевской области.

По итогам переговоров европейские политики заявили, что поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, а также анонсировали новые поставки вооружения.

Накануне Макрон заявил, что властям Украины придется вести переговоры с Россией после установления режима прекращения огня. Президент Франции также сообщил, что сказал Зеленскому, что европейцы делят один континент, Россия была, есть и будет его частью, это сильная держава.

3 июня Макрон отметил, что Российскую Федерацию нельзя унижать, ведь рано или поздно другим странам придется с ней сотрудничать.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе. Ключевые цели российских военных — денацификация, демилитаризация киевского режима и полное освобождение ДНР и ЛНР.

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