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Макрон не исключил новый звонок Путину

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Фото: REUTERS/Marko Djurica
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Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что вновь позвонит своему российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом он заявил в четверг, 16 июня, выступая на пресс-конференции в Киеве.

Украинские боевики обстреляли из тяжелых орудий Донецк и Макеевку. Онлайн спецоперации 16 июня
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«Пока нет предметов для обсуждения. Но если такие появятся — не исключаю, что я это сделаю в дальнейшем», — сказал Макрон.

Также он отметил, раздающиеся в мире призывы к эскалации против РФ не служат урегулированию ситуации.

Французский президент 3 июня рассказал, что с декабря провел в переговорах с российским лидером более 100 часов. Также он выразил уверенность, что Франция должна выполнять роль посредника в сложившейся ситуации, и отметил, что РФ нельзя унижать, ведь рано или поздно другим странам придется с ней сотрудничать.

Макрон прибыл в Киев 16 июня вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и румынским лидером Клаусом Йоханнисом. В столице страны европейские политики провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил министр-делегат при МИД Франции Клеман Бон, они обсудили помощь Киеву, в том числе вооруженную.

В этот же день глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» выразил мнение, что их визит нацелен на «некий зондаж того, насколько гибка позиция Киева в отношении урегулирования ситуации».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Как отметили в Кремле, ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима, что необходимо для обеспечения безопасности России. Ситуация на территории региона обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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