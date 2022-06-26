Ведущие французские энергокомпании обеспокоились ростом цен на ресурсы

Ведущие энергетические компании Франции — Engie, EDF и TotalEnergies — выразили беспокойство в связи с тем, что сокращение поставок из России привело к стремительным росту стоимости сырья. Об этом в субботу, 25 июня, сообщило издание Le Journal du dimanche.

«Мы должны коллективно реагировать на спрос на энергию, сокращая наше потребление, чтобы заполучить пространство для маневра. Это пригодится нам, чтобы <...> смягчить любые технические опасности или геополитические потрясения, с которыми, возможно, придется столкнуться», — говорится в совместном заявлении руководящих лиц отрасли.

По словам предпринимателей, энергетический кризис может стать серьезной угрозой для социального и политического единства Франции, поэтому важно принимать решительные меры уже сейчас. Кроме того, они подчеркнули, что исход событий зависит от вовлеченности всех европейских государств.

Ранее, 24 июня, премьер-министр Бельгии предупредил Евросоюз о том, что перебои с энергообеспечением одной стороны неизбежно повлияют на соседей. Для того, чтобы не допустить худшего сценария, он предложил рассмотреть возможность совместных закупок газа.

В тот же день июня вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что в случае нехватки газа в Германии придется прекратить работу ряда отраслей. Кроме того, он подчеркнул, что страна находится в газовом кризисе и потребление газа требуется снизить везде, где возможно.

Также 2 июня китайская The Global Times отметила, что антироссийская коалиция западных государств в экономической борьбе против Москвы теряет больше, чем могла спрогнозировать, особенно в отношении практических интересов, таких как энергетические ресурсы. Автор статьи указал на то, что некоторые европейские страны столкнутся с серьезными энергетическими трудностями предстоящей зимой.

Уточнялось, что Европа вряд ли сможет выступить единым фронтом, когда речь заходит о санкциях против России, а единство Запада — ущербная концепция.

Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Согласование последнего комплекса стало самым долгим за все время. Страны альянса не могли достичь согласия в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.