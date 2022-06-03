Среди антироссийской коалиции стали замечать нарастающие разногласия

Антироссийская коалиция западных государств в экономической борьбе против Москвы теряет больше, чем могла спрогнозировать, пишет в четверг, 2 июня, The Global Times.

«Иллюзорный пузырь солидарности Запада лопнул за день до саммита, когда министр экономики Германии Роберт Хабек в воскресенье заявил, что единство Евросоюза «начинает рушиться», когда некоторые страны изо всех сил пытаются ввести эмбарго. Нарастают признаки того, что западная коалиция против Москвы ослабевает, когда ее членам приходится нести практические потери», — пишет издание.

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