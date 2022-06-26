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Премьер Бельгии предупредил о влиянии топливного кризиса в ФРГ на ЕС

Премьер-министр Бельгии: нехватка газа в ФРГ скажется на всех европейских государствах
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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Энергетический кризис в ФРГ не пройдет бесследно для других стран Евросоюза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро во второй день саммита в Брюсселе, 24 июня.

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«Если у Германии начнутся трудности, это окажет огромное влияние на все остальные европейские страны», — предупредил он.

Также де Кро подчеркнул тот факт, что Берлин допускает возможность сокращения экономической деятельности из-за потенциальных проблем с ресурсами. В таком случае может иметь место «эффект домино», что особенно опасно в преддверии зимы.

Для того, чтобы урегулировать нестабильную обстановку в ЕС, бельгийский премьер в очередной раз призвал рассмотреть возможность совместных закупок газа.

«Мы должны лучше координироваться. Сейчас Еврокомиссия должна взять инициативу и организовать наше взаимодействие», — пояснил он.

24 июня вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что в случае нехватки газа в Германии придется прекратить работу ряда отраслей. Кроме того, он подчеркнул, что страна находится в газовом кризисе и потребление газа требуется снизить везде, где возможно.

Также 2 июня китайская The Global Times отметила, что антироссийская коалиция западных государств в экономической борьбе против Москвы теряет больше, чем могла спрогнозировать, особенно в отношении практических интересов, таких как энергетические ресурсы. Автор статьи указал на то, что некоторые европейские страны столкнутся с серьезными энергетическими трудностями предстоящей зимой.

Уточнялось, что Европа вряд ли сможет выступить единым фронтом, когда речь заходит о санкциях против России, а единство Запада — ущербная концепция.

Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Согласование последнего комплекса стало самым долгим за все время. Страны альянса не могли достичь согласия в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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