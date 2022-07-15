Еврокомиссия смягчит ряд санкций против России в пятницу

Еврокомиссия (ЕК) планирует внести в пятницу ряд изменений в режим санкций в отношении России, сообщило 15 июля агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, ЕК планирует сделать это таким образом, чтобы санкции не затрагивали экспорт продовольствия и зерна из России.

Ранее в пятницу стало известно, что ЕК планирует в седьмом пакете санкций будет ввести запрет на импорт золота из России. Также Еврокомиссия планирует предложить ввести новые ограничения на импорт товаров, которые могут быть использованы в военных целях, включая товары химической промышленности и машинное оборудование.

В этот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ближайшие месяцы Европу ждет экономический спад из-за обратного эффекта антироссийских санкций. Санкционную политику Евросоюза по отношению к России Орбан назвал «выстрелом в легкие Европы», которая уже «начала задыхаться».

Кроме того, 14 июля ЕК предупредила, что инфляция в еврозоне может достигнуть рекордных 7,6% в этом году и 4% в следующем. Как отметил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, инфляция демонстрирует самые высокие уровни в истории зоны евро.

10 июля лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен признала, что санкции ЕС против России оказались неэффективными и больше ударили по Франции, чем по РФ.

До этого, 13 апреля, президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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